"Добрий вечір, ми з України": "Динамо" оригінально представило ямайського новачка (відео)

Київське "Динамо" на своєму YouTube-каналі в цікавий спосіб презентувало ямайського новачка Кахіма Перріса.

"Біло-сині" опублікували відеоролик, в якому 22-річний гравець збірної Ямайки українською мовою написав на дошці слова "Добрий вечір, ми з України", а потім вимовив їх уголос.

Вірогідно, легіонер вже потроху почав вивчати українську мову, аби швидше та краще адаптуватися в новій команді.

Окрім того, Кахім обрав собі ігровий номер - за киян він виступатиме у футболці з цифрою 9 на спині.

Перріс перейшов до "Динамо" зі словенського "Копера", підписавши з українським клубом контракт на чотири роки з опцією продовження ще на один сезон.

Зазначимо, що Перріс - другий новачок "Динамо" у поточне трансферне вікно. Раніше кияни підсилилися фланговим півзахисником луганської "Зорі" Владиславом Кабаєвим.

"Динамо" сенсаційно стартувало в новому сезоні УПЛ з двох поразок. Підопічні Мірчі Луческу програли "Дніпру-1" ( 0:3 ) та луганській "Зорі" ( 2:3 ) та наразі посідають передостаннє, 15-те місце в турнірній таблиці.

) та луганській "Зорі" ( ) та наразі посідають передостаннє, 15-те місце в турнірній таблиці. У четвер, 8 вересня, "біло-сині" розпочнуть груповий раунд Ліги Європи поєдинком проти "Фенербахче" у Стамбулі. А в неділю, 11 серпня, динамівці в Чемпіонаті України прийматимуть "Львів".

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