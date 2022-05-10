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Додали ще 12 нагород: Україна з шаленим відривом лідирує в медальному заліку Дефлімпіади

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Додали ще 12 нагород: Україна з шаленим відривом лідирує в медальному заліку Дефлімпіади

Фото: facebook.com/NationalSportsCommitteeOfTheDisabledOfUkraine

Збірна України тріумфально виступає на Дефлімпіаді-2021 - спортивних змаганнях для людей із порушенням слуху, що тривають у бразильському Кашіас-ду-Сулі.

У восьмий день змагань, які були перенесені на 2022 рік через пандемію коронавірусу, збірна України поповнила свою медальну скарбничку ще 12 нагородами.

Цього дня українці піднімалися на п'єдестал пошани в чотирьох видах спорту - кульовій стрільбі, настільному тенісі, легкій атлетиці та плаванні. Із дванадцяти медалей у нашої команди 3 золоті, 6 срібних та 3 бронзові.

Таким чином, після восьми змагальних днів в активі "синьо-жовтих" тепер 89 нагород - 42 золоті, 22 срібні та 25 бронзових. Як і раніше, наша збірна з величезним гандикапом очолює медальний залік.

Усі медалі України у восьмий день Дефлімпіади-2021

"Золото":

  • Інна Афонченко (кульова стрільба, пневматичний пістолет, 25 м)
  • Юлія Ходько / Марія Васильєва (настільний теніс, пара)
  • Христина Кіняйкіна (легка атлетика, біг на 400 м),

"Срібло":

  • Роксолана Будник / Катерина Завіновська (настільний теніс, пара)
  • Антон Велієв / Григорій Кузьменко (настільний теніс, пара)
  • Соломія Куприч (легка атлетика, біг на 400 м)
  • Ілля Султанов (плавання, 50 м вільним стилем)
  • Дар'я Тарасенко (плавання, 50 м батерфляєм)
  • збірна України (плавання, мікст-естафета 4х100 м комплексним стилем),

"Бронза":

  • Геннадій Закладний / Максим Овчаренко (настільний теніс, пара)
  • Ірина Терещенко (плавання, 50 м батерфляєм)
  • Ростислав Якубовський (плавання, 200 м батерфляєм)

Топ-5 медального заліку

  1. Україна – 42+22+25 (89)
  2. США – 17+5+16 (38)
  3. Японія – 11+7+9 (27)
  4. Іран – 8+7+10 (25)
  5. Південна Корея – 7+12+10 (29)

Нагадаємо, паралімпійська збірна України розтрощила чергового суперника та вийшла до півфіналу чемпіонату світу.

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