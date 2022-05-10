Додали ще 12 нагород: Україна з шаленим відривом лідирує в медальному заліку Дефлімпіади

Додали ще 12 нагород: Україна з шаленим відривом лідирує в медальному заліку Дефлімпіади

Збірна України тріумфально виступає на Дефлімпіаді-2021 - спортивних змаганнях для людей із порушенням слуху, що тривають у бразильському Кашіас-ду-Сулі.

У восьмий день змагань, які були перенесені на 2022 рік через пандемію коронавірусу, збірна України поповнила свою медальну скарбничку ще 12 нагородами.

Цього дня українці піднімалися на п'єдестал пошани в чотирьох видах спорту - кульовій стрільбі, настільному тенісі, легкій атлетиці та плаванні. Із дванадцяти медалей у нашої команди 3 золоті, 6 срібних та 3 бронзові.

Таким чином, після восьми змагальних днів в активі "синьо-жовтих" тепер 89 нагород - 42 золоті, 22 срібні та 25 бронзових. Як і раніше, наша збірна з величезним гандикапом очолює медальний залік.

Усі медалі України у восьмий день Дефлімпіади-2021

"Золото":

Інна Афонченко (кульова стрільба, пневматичний пістолет, 25 м)

Юлія Ходько / Марія Васильєва (настільний теніс, пара)

Христина Кіняйкіна (легка атлетика, біг на 400 м),

"Срібло":

Роксолана Будник / Катерина Завіновська (настільний теніс, пара)

Антон Велієв / Григорій Кузьменко (настільний теніс, пара)

Соломія Куприч (легка атлетика, біг на 400 м)

Ілля Султанов (плавання, 50 м вільним стилем)

Дар'я Тарасенко (плавання, 50 м батерфляєм)

збірна України (плавання, мікст-естафета 4х100 м комплексним стилем),

"Бронза":

Геннадій Закладний / Максим Овчаренко (настільний теніс, пара)

Ірина Терещенко (плавання, 50 м батерфляєм)

Ростислав Якубовський (плавання, 200 м батерфляєм)

Топ-5 медального заліку

Україна – 42+22+25 (89) США – 17+5+16 (38) Японія – 11+7+9 (27) Іран – 8+7+10 (25) Південна Корея – 7+12+10 (29)

Нагадаємо, паралімпійська збірна України розтрощила чергового суперника та вийшла до півфіналу чемпіонату світу.

Читайте також:

Із назвами міст-героїв: збірна України представила нову патріотичну форму на товариські матчі (фото)

У Новій Каховці російські окупанти викрали українську арбітриню: що відомо

Було лише 33 роки: помер український чемпіон Паралімпіади-2020 з плавання