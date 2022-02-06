Додому без медалі: збірна України з футзалу програла матч за "бронзу" іспанцям на Чемпіонаті Європи

"Синьо-жовті" знову нічого не зуміли протиставити іменитому опоненту.

Збірна України з футзалу не зуміла взяти медаль на Чемпіонаті Європи-2022.

Підопічні Олександра Косенка в матчі за третє місце поступилися Іспанії з рахунком 1:4 .

Перший гол у цій зустрічі було забито на 11 хвилині - гравцю "фурії рохи" Мельядо вдався розкішний удар під поперечину після введення аута. Трохи незрозуміло, чому суддя зарахував цей м'яч, адже під час його введення він був у русі, що заборонено правилами.

Утім, "синьо-жовті" не знітилися та на 17 хвилині відновили паритет - забив Ігор Чернявський. Зазначимо, що українці більшу частину гри проводили уп'ятьох, знявши воротаря. "Синьо-жовті" мали достатню кількість для взяття воріт, проте реалізація цього дня була не на їхньому боці.

Що стосується Іспанії, то клас усе ж взяв своє. За хвилину після голу Чернявсього Франсіско Солано знову вивів номінальних господарів уперед. У другому таймі, а саме на 31 хвилині , Боїс дальнім пострілом закріпив перевагу "червоних". Крапку у цій грі поставив Адольфо, який відзначився на 32 хвилині ударом по порожніх воротах, коли Україна грала з п'ятим польовим.

Як наслідок, поступившись іспанцям, збірна України покидає континентальну першість без нагороди.

У фіналі Чемпіонату Європи з футзалу зіграє чинний переможець турніру та найкраща команда планети - збірна Португалії. Її суперником буде Росія, яка обіграла Україну в півфіналі змагань. Вирішальний матч розпочнеться 6 лютого, о 18:30 за Києвом.

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