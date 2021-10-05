"Договірняк", розвели нас, як лохів": колишній тренер Кличка оскандалився заявою про бій Усик - Джошуа

Сергій Городнічев переконаний, що чемпіонський поєдинок українця був договірним.

Колишній член тренерського штабу Володимира Кличка Сергій Городнічев заявив, що поєдинок між українцем Олександром Усиком і британцем Ентоні Джошуа насправді був "договірняком".

УСИК - ДЖОШУА: НАЙКРАЩІ МОМЕНТИ БОЮ (ВІДЕО)

"Всі ми побачили, на що здатний Усик і як зганьбився Джошуа. На жаль, бій мені не сподобався в тому плані, що Джошуа нічого не робив. Таке відчуття, що нас розвели. Ми як клоуни, вони дивляться на нас згори, як у цирку. Видно, там якийсь договірняк. Поясню, чому я так думаю.

У Джошуа контракт на 100 мільйонів доларів з арабами десь на три бої. Так як з Ф'юрі важко домовитися, а боксувати потрібно, вони організували бій з Усиком, пустили нову кров у надважку вагу.

Щоб Джошуа закрити контракт з арабами, йому потрібно закрити три бої. Дивимося: перший бій він програє, другий бій виграє і, можливо, вони можуть зробити третій бій. Ось вони взяли таку історію і розвели нас, як лохів", - сказав Городнічев на своєму каналі в YouTube.

У коментарях під відео любителі боксу активно відреагували, назвавши слова Городнічева повною маячнею: "Просто неадекватна ахінея. Неможливо слухати ці теорії змови", "Сергію, закінчуй, це вже перебір", "Виходить з ваших слів, що у Кличка теж були кругом договірняки".

Усик переміг Джошуа одноголосним суддівським рішенням - 117-112, 116-112 і 115-113 і завоював титули IBF, WBO, WBA і IBO в надважкій вазі;

і завоював титули IBF, WBO, WBA і IBO в надважкій вазі; Олександр став чемпіоном світу у другій для себе ваговій категорії. Раніше він зібрав усі чотири найпрестижніші пояси в крузервейті;

Для 34-річного Усика це був 19-й поєдинок у професіоналах. У його активі 19 перемог. На рахунку 31-річного Джошуа 26 боїв. Британець здобув 24 перемоги і зазнав 2 поразок.

Читайте також:

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання