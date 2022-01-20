Догрався: "Барселона" усунула чемпіона світу та вказала йому на двері

У каталонському клубі заявили про наміри якнайшвидше позбутися Усмана Дембеле.

Іспанська "Барселона" збирається розпрощатися з французьким вінгером Усманом Дембеле.

Раніше "синьо-гранатові" поставили футболісту жорсткий ультиматум - або він підписує з клубом нову угоду, або буде проданий цієї зими.

Поки ситуація з 24-річним французом залишається невирішеною, головний тренер "блаугранас" Хаві Ернандес вирішив усунути його та не включив до заявки на матч 1/8 фіналу Кубка Іспанії проти "Атлетика" Більбао, який відбудеться 20 січня.

Своєю чергою, директор "Барселони" Матеу Алемані повідомив, що каталонський клуб налаштований здихатися Дембеле до завершення трансферного вікна.

"З Усманом та його агентами ми почали розмовляти у липні. За весь цей час, шість чи сім місяців, ми вели діалог. "Барса" робила різні пропозиції, намагалася знайти спосіб, щоб гравець залишився, але ці пропозиції систематично відхилялися його агентами.

Сьогодні, 20 січня, за одинадцять днів до останнього півріччя його контракту, стає очевидно, що гравець не хоче залишатися в "Барселоні". Він не відданий нашому майбутньому проєкту. Тому ми поінформували гравця та його агентів, що він повинен негайно піти. Адже ми не хочемо бачити невідданих футболістів і сподіваємося, що трансфер відбудеться до 31 січня.

Ми не хочемо рухатися далі з невірними гравцями, які не бажають бути в "Барсі". Непотрапляння до заявки - наслідки цього процесу. У цій ситуації повинен вирішувати не клуб, а тренер, і він має нашу цілковиту підтримку", - сказал Алемані у коментарі пресслужбі "синьо-гранатових".

Mateu Alemany parla de la situació d'Ousmane Dembélé pic.twitter.com/fdfIOMq6qJ — FC Barcelona (@FCBarcelona_cat) January 20, 2022

Поточна угода Дембеле з каталонцями закінчується в червні 2022 року.

Цього сезону вінгер провів 10 матчів за "Барселону" в усіх турнірах, віддав дві результативні передачі.

Дембеле є дворазовим чемпіоном Іспанії у складі "блаугранас", двічі виграв з командою Кубок та одного разу Суперкубок країни. У 2018 році він переміг зі збірною Франції на Чемпіонаті світу.

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