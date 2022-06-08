"Доходи впали пристойно": російський чемпіон світу поскаржився на санкції через війну в Україні

"Доходи впали пристойно": російський чемпіон світу поскаржився на санкції через війну в Україні

Чемпіон світу 2015 року та триразовий чемпіон Європи з бігу на 110 метрів з бар'єрами росіянин Сергій Шубенков заявив, що його життя сильно змінилося через антиросійські санкції.

Після початку війни в Україні російських спортсменів суворо покарали за дії їхньої країни та усунули майже від усіх змагань. Крім того, це вплинуло на економіку країни-агресорки.

Шубенков поскаржився, що ціни значно зросли, а доходи впали.

"Санкції дуже сильно позначилися на моєму житті. Доходи впали пристойно, у багато разів. А коли є діти, гроші йдуть тільки так. Ще й ціни скрізь виросли.

Я був на зборах у Сочі у березні та в червні, приходжу в одні й ті самі місця поїсти, а там цінники коректором замазані та скрізь написані нові. Це мене прямо дико дратує.

Та й загалом тупо дорожче все стало!", – обурюється Шубенков в коментарі Чемпіонату.

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