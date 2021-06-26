"Доки не показали свого максимуму": Ярмоленко дав оцінку виступу збірної України на Євро-2020

Вінгер з нетерпінням чекає на наступну гру на турнірі.

Капітан збірної України Андрій Ярмоленко прокоментував виступ команди на Євро-2020 і поділився очікуваннями від матчу 1/8 фіналу зі Швецією.

"Всі хлопці себе добре почувають. У матчі з Австрією ми багато бігали і втомлювалися, тому що багато втрачали м'яч. У такій ситуації ти завжди будеш виглядати втомленим. Ми провели хорошу підготовку, фізично все повинно бути в порядку. Те, що у нас є на два дні більше на підготовку, буде грати величезну роль, сподіваюся, ми це використаємо.

Швеція заслужено вийшла з першого місця у групі. Ми налаштовуємося на хорошу гру, переможе найсильніший. Всі карти я вам відкривати не можу. Ми можемо відповідати тільки за самовіддачу і виконання того, про що просить тренерський штаб.

Це Євро підтверджує, що слабких команд немає, футбол у світі вирівнявся. Кожен може обіграти кожного. Немає гри, яку я міг би виділити.

Нас критикують за гру і результат, і частково з цією критикою я згоден. Але я би попросив внести більше позитиву, ми все ж вийшли із групи, це була наша мінімальна задача. Так, нам пощастило, і ми погано зіграли з Австрією. Але ми вийшли, і давайте рухатися вперед з позитивними думками.

Звичайно, в матчі з Польщею ми вболівали за шведів - нам хотілося залишитися на турнірі. Були двоякі враження, ми поки що не показали свого максимуму. Ми розуміли, який результат нам потрібен, всі хлопці дивилися, переживали.

Дякуємо збірній Швеції, тепер нам грати з ними. Будемо намагатися грати в наш футбол і показати максимум. Ми розуміємо, що доки наша гра залишає бажати кращого", - цитує Ярмоленка Sport.ua.

Підопічні Андрія Шевченка з 3 очками посіли третє місце в групі С та завоювали одну з чотирьох путівок до плейоф для команд, що посіли треті місця в своїх групах.

Шведи з 7 балами виграли групу E. Саме перемога скандинавів над Польщею в матчі останнього туру вивела українську збірну в 1/8 фіналу.

в матчі останнього туру вивела українську збірну в 1/8 фіналу. Саме проти Швеції зіграє збірна України в 1/8 фіналу ЧЄ-2020. Їхня дуель відбудеться у вівторок, 29 червня, на стадіоні "Гемпден Парк" у Глазго (Шотландія). Початок зустрічі о 22:00 за київським часом. Переможець пари Швеція - Україна у чвертьфіналі вийде на переможця пари Англія - Німеччина.

Раніше повідомлялося, як гравці збірної України відреагували на вихід у плейоф Євро-2020.

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