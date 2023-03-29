"Докладемо зусиль, аби жоден z-патріот не потрапив на міжнародні спортивні арени": Гутцайт – про нове рішення МОК

Міністр молоді та спорту України, президент Національного олімпійського комітету (НОК) Вадим Гутцайт прокоментував скандальне рішення Міжнародного олімпійського комітету (МОК) дозволити російським і білоруським спортсменам повернутися на міжнародні змагання.

За його словами, незважаючи на те, що спортсменам країн-агресорок дозволили змагатися в нейтральному статусі та з низкою обмежень, Україні вдалося досягнути того, що питання про допущення росіян і білорусів до Олімпіади-2024 було відкладено.

"Сьогодні МОК надав рекомендацію для міжнародних спортивних федерацій, які хочуть допустити до змагань росіян і білорусів, розглядати це питання лише щодо індивідуальних виступів спортсменів. На міжнародних змаганнях не буде збірних команд. Заборонено допущення спортсменів і функціонерів з держав-агресорок, які підтримують війну, є військовослужбовцями або правоохоронцями.

Заборонено використання будь-яких кольорів російського і білоруського прапорів у місцях проведення змагань, перебування атлетів, персоналу і глядачів. Жодних національних символів, зокрема емблеми НОКів та національних федерацій. Навіть жодної музики, що асоціюється з РФ та РБ. Заборонено будь-які висловлювання на підтримку війни до, під час чи після змагань, а також у рамках спілкування з журналістами. Всі атлети повинні пройти тестування на допінг відповідно до антидопінгових програм міжнародних федерацій, а не антидопінгових організацій Росії чи Білорусі.

Ці правила стосуються передусім тих федерацій, які вже вирішили допустити росіян до міжнародних змагань. На багатьох із цих аспектів ми акцентували увагу під час спілкування з міжнародною спортивною спільнотою. Їх врахування – це важливий крок. Зараз ми продовжимо працювати в цьому ж напрямі, аби міжнародні федерації, які ще розглядають дане питання, не змінювали свою позицію. А також докладемо спільних зусиль, аби жоден z-патріот не потрапив на міжнародні спортивні арени", – написав Гутцайт у себе в Facebook.

28 березня МОК рекомендував міжнародним спортивним федераціям дозволити атлетам з Росії та Білорусі повернутися до міжнародних змагань, але лише в нейтральному статусі, а також з низкою обмежень, зокрема вони не повинні підтримувати війну та мати контракти з російською та білоруською арміями.

Питання ж щодо участі російських і білоруських спортсменів в Олімпійських іграх-2024 в Парижі не розглядалося.

Раніше повідомлялося, що 35 країн домовилися вимагати від МОК відсторонення російських і білоруських спортсменів від Олімпійських ігор-2024 в Парижі.

Нагадаємо, Україна може бойкотувати Олімпіаду-2024, якщо до змагань допустять спортсменів з Росії та Білорусі.

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