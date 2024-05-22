Документальний серіал про "Шахтар" від американського Paramount+ отримав Sports Emmys

Серіал американської кінокомпанії Paramount+ про футбольний клуб "Шахтар" переміг у Sports Emmys в номінації кращий документальний серіал.

Церемонія нагородження відбулася 21 травня в Нью-Йорку.

Міні-серіал розповідає про долю українського клубу в умовах повномасштабної війни з росією. Сюжет розгортається довкола участі команди у Лізі чемпіонів сезону-2022/23 та допомоги своїй країні під час війни.

У стрічці також буде розкрито деталі історичного, найдорожчого трансферу в історії українського футболу - переходу Михайла Мудрика з клуба Ріната Ахметова до лондонського Челсі.

Прем'єра серіалу відбулася 12 вересня 2023 року.