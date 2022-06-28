Долгополов - про участь російських військових у тенісному турнірі: сьогодні ви в турі, а завтра вас можуть відправити вбивати та ґвалтувати українців

Долгополов - про участь російських військових у тенісному турнірі: сьогодні ви в турі, а завтра вас можуть відправити вбивати та ґвалтувати українців

Колишня перша ракетка України Олександр Долгополов відреагував на участь російських військовослужбовців у тенісних турнірах рівня "ф'ючерс".

Рядові спортивної роти армії РФ Алібек Качмазов і Марат Шаріпов зіграли у фіналі парного турніру в Єгипті. Відомого українського тенісиста Олександра Долгополова це обурило.

Про це Долгополов написав у своєму Twitter.

"Нічого особливого, просто кілька солдатів російської армії грають на ф'ючерсах у Єгипті. Це те, що я називаю свободою вибору від туру та ITF. Сьогодні ви в турі, а завтра вас можуть відправити вбивати та ґвалтувати українців. Ось як це працює", – написав Довгополов.

Нагадаємо, що український тренер з тенісу Кирило Васильчишин загинув на війні із російськими окупантами.

Читайте також:

"Не можемо порівнювати заборону виступів з подіями в Україні": українські тенісистки - про відсутність спортсменів країн-агресорок на Wimbledon-2022

"Нас розділили, але люди одні": воротар збірної РФ відзначився нікчемним твердженням про братання з українцями

Центральний стадіон у Миколаєві потрапив під ракетний обстріл російських окупантів: фото та відео пошкодженої арени