Долі секунди відділили українку від квіткової церемонії в спринті на Чемпіонаті Європи з біатлону

Долі секунди відділили українку від квіткової церемонії в спринті на Чемпіонаті Європи з біатлону

Юлія Журавок повторила найкращий результат нашої жіночої збірної на цій континентальній першості.

У п'ятницю, 28 січня, на Чемпіонаті Європи з біатлону-2022 в німецькому Арбері відбулася жіноча спринтерська гонка.

Від Україну на гонку були заявлені шість біатлоністок, але Анна Кривонос вирішила не стартувати. На дистанцію вийшли п'ять українок: Анастасія Меркушина, Ольга Абрамова, Віта Семеренко, Юлія Журавок і Валерія Дмитренко.

Найкраще проявила себе Журавок. З ідеальною стрільбою Юлія посіла сьоме місце - від потрапляння до квіткової церемонії її відділили лиш 0,4 секунди.

Зазначимо, що на поточному Чемпіонаті Європи українці тричі фінішували у топ-10. Раніше Тарас Лесюк посів шосте місце у чоловічій індивідуальній гонці а Анастасія Меркушина - сьоме в жіночій.

Перемогу в спринту здобула норвежка Рагнхільд Фемстейневік. У боротьбі за "золото" вона випередила представниць Німеччини Франциску Гільдебранд та Яніну Геттіх.

1. Рагнхільд Фемстейневік (Норвегія, 0+0) 21:52.7

2. Франціска Гільдебранд (Німеччина, 0+0) +3.7

3. Яніна Геттіх (Німеччина, 0+1) +25.9

4. Аліна Стремоус (Молдова, 0+1) +33.5

5. Лу Жанмоне (Франція, 0+0) +37.2

6. Іріна Кручінкіна (Білорусь, 1+0) +39.4

7. Юлія Журавок (Україна, 0+0) +39.8

...

28. Ольга Абрамова (0+1) +1:32.7

40. Анастасія Меркушина (1+2) +2:01.4

51. Віта Семеренко (0+3) +2:22.7

78. Валерія Дмитренко (2+2) +3:38.9

Раніше 28 січня відбулася чоловіча спринтерська гонка, де всі українські біатлоністи провалилися, не потрапивши навіть до топ-40 .

. У суботу, 29 січня, чоловіки та жінки бігтимуть персьюти. Завершиться Чемпіонат Європи 30 січня класичною та одиночною змішаними естафетами.

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