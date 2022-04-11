Долучилися до ганьби: російські фігуристи виступили в пропагандистському шоу Плющенка на підтримку війни

Долучилися до ганьби: російські фігуристи виступили в пропагандистському шоу Плющенка на підтримку війни

Дворазовий чемпіон Олімпійських ігор схвалює збройну агресію своєї країни проти України.

Титулований російський фігурист Євген Плющенко організував пропагандистське льодове шоу, участь у якому взяли й інші фігуристи з РФ.

Плющенко підтримав президента країни-агресорки Володимира Путіна щодо повномасштабного вторгнення до України. Він влаштував шоу в російському місті Тула. Звичайно, і тут не обійшлося без пропаганди. На запрошеннях, які підготували організатори, надрукована літера "Z" - один із символів російських окупантів в Україні.

Dear @ISU_Figure today in Tula, Russia, a show was organised under the auspices of the sign Z, which in connection with the invasion of Russian troops into the territory of Ukraine was recognised as a new sign of fascism and extremism.1/4 pic.twitter.com/6zQ0i6TVyD — Danzo. (@med_dnz) April 9, 2022

Брати участь у цьому дійстві зголосилася низка відомих російських фігуристів, серед яких Марк Кондратюк, Єлизавета Туктамишева, Олександра Степанова, Іван Букін. Однак після закінчення шоу частина фігуристів висловили невдоволення тим, що захід виявився відверто пропагандистським.

"Дуже хотілося вірити, що спорт поза політикою, але сьогодні це виявилося не так. Я люблю фігурне катання, щиро люблю те, чим займаюся - я цим живу. Хочу брати участь у змаганнях, хочу ставити нові програми, брати участь у льодових шоу. Але не хочу, щоб виступи спортсменів стали способом маніпуляцій", - зазначила Туктамишева.

Як повідомлялося раніше, російський гімнаст вийшов на путінський мітинг в "Лужниках" з чужою медаллю: його висміяли в Мережі.

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