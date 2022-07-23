Долучилися Шевченко та Світоліна: у Польщі відбувся благодійний тенісний матч на підтримку України

У польському Кракові відбувся благодійний тенісний захід для допомоги Україні, яка продовжує протистояти збройній агресії Росії.

Організаторкою заходу виступила перша ракетка світу, польська тенісистка Іга Свьонтек, яка активно підтримує Україну від початку повномасштабного російського вторгнення на українські території.

До участі в події долучилися зірки тенісу - Еліна Світоліна, Сергій Стаховський, колишня друга ракетка світу з Польщі Агнешка Радванська, поляк-юніор Мартін Павелскі.

Також виставкові матчі відвідав легендарний футболіст і колишній головний тренер збірної України Андрій Шевченко.

Thanks to @iga_swiatek, her team, all the people who came to watch this match in Krakow, thanks to Poland!



Today is another very tough day here. And it means a lot to have such great friends when you need them the most. We're forever grateful! Enjoy #StandWithUkraine pic.twitter.com/7sKHLnqGwp — Ukrainian Tennis ENG (@ukrtennis_eng) July 23, 2022

Зазначимо, що Світоліна була суддею цих поєдинків. Наразі вона взяла паузу в кар'єрі. 27-річна українка вагітна та чекає на дитину від свого чоловіка, французького тенісиста Гаеля Монфіса.

Спершу учасники відіграли класичний сет, у якому Свьонтек і Павелскі виграли у Радванської та Стаховського (6:4), а тоді - супертайбрейк, який завершився вже на користь дуету українця та польки (12:10). Переможців першого матчу визначило "золоте очко", яке вибороли Іга та Мартін.

Згодом Свьонтек і Радванська додатково провели очний поєдинок в індивідуальному розряді, який тривав один сет. Перемогу в партії здобула Агнєшка - 6:4.

Загалом завдяки тенісному заходу вдалося зібрати близько 2 мільйонів злотих (422 тисяч євро). Усі кошти підуть на допомогу українським дітям, які постраждали через вторгнення російської армії до України.

Раніше повідомлялося, що тренер Берінчика виставив на аукціон унікальний лот Віталія Кличка, аби зібрати кошти для ЗСУ.

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