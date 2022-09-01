Долучився до розгрому з рахунком 6:0: українець відзначився у чемпіонаті Чехії (відео)

У середу, 31 серпня, у рамках чемпіонату Чехії празька "Славія" розгромила "Тепліце" - 6:0 .

27-річний український футболіст Тарас Качараба вийшов на поле у стартовому складі господарів поля та на 61-й хвилині він ударом головою результативно замкнув флангову передачу Томаша Голеша.

Також у складі празького колективу відзначилися Ондржей Лінгр Мозес Усор та Лукаш Провод, дубль на рахунку Станислава Тецла.

Найкращі моменти матчу "Славія" - "Тепліце":

Цього сезону Качараба взяв участь у всіх семи матчах "Славії", і незмінно виходив на поле у стартовому складі своєї команди. Минулого сезону українець провів за "Славію" 34 матчі, забивши один м'яч.

"Славія" вийшла на першу сходинку маючи у активі 15 очок. Колектив українця лише раз поступався у чемпіонаті цього сезону. "Тепліце" з 5 пунктами посідає лише 13-те місце.

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