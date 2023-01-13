Долучився ексзірка "Шахтаря": "Челсі" з брутальним вилученням новачка вкотре провалився в АПЛ (відео)

"Сині" поступилися в дербі та залишаються лише десятими в турнірній таблиці.

"Челсі" програв "Фулгему" в перенесеному матчі 7-го туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ). Лондонське дербі на стадіоні "Крейвен Коттедж" завершилося з рахунком 2:1 .

На 25-й хвилині господарів вивів уперед колишній вінгер донецького "Шахтаря" Вілліан. Команда Грема Поттера відігралася на старті другого тайму – рахунок зрівняв Каліду Кулібалі.

На 58-й хвилині "сині" залишилися в меншості. Зірковий новачок клубу Жоау Феліш, для якого це був дебютний матч за "Челсі", прямими ногами влетів у суперника в центральному колі. За грубий фол арбітр покарав португальця прямою червоною карткою. Більше того, Фелішу тепер загрожує дискваліфікація на три поєдинки.

"Дачники" скористалися чисельною перевагою та зуміли вирвати перемогу. Вирішальний гол у цій зустрічі на 73-й хвилині забив Карлос Вінісіус.

Огляд матчу

Зазначимо, що "Челсі" не може виграти вже три матчі поспіль в АПЛ. Крім того, "пенсіонери" нещодавно вилетіли від "Манчестер Сіті" з Кубка Англії.

"Челсі" залишився на 10-му місці в АПЛ з 25 очками у своєму активі. "Фулгем" піднявся на шосту сходинку, маючи 31 бал.

У наступному матчі чемпіонату Англії "сині" приймуть "Крістал Пелас", а "дачники" завітають у гості до "Ньюкасла". Обидва поєдинки відбудуться 15 січня.

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