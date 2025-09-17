ТСН у соціальних мережах

Долучився до розгромної перемоги: Забарний дебютував за ПСЖ у Лізі чемпіонів

Ілля вийшов на заміну в другому таймі поєдинку проти "Аталанти".

ПСЖ

ПСЖ / © Associated Press

ПСЖ удома розгромив "Аталанту" в матчі першого туру основної стадії Ліги чемпіонів сезону-2025/26. Поєдинок на стадіоні "Парк де Пренс" у Парижі завершився з рахунком 4:0.

Уже на 3-й хвилині зустрічі рахунок відкрив Маркіньйос. На 39-й хвилині перевагу господарів поля зміцнив Хвіча Кварацхелія.

На 44-й хвилині парижани могли забивати втретє, але Бредлі Барколя не реалізував пенальті.

Після перерви підопічні Луїса Енріке ще двічі вразили ворота суперника. На 51-й хвилині відзначився Нуну Мендеш, а на 90+1-й крапку в цьому поєдинку поставив Гонсалу Рамуш.

Український захисник паризького клубу Ілля Забарний розпочав матч на лавці для запасних, але вийшов на заміну на 75-й хвилині замість Нуну Мендеша. Для 23-річного українця цей поєдинок став дебютним за ПСЖ у Лізі чемпіонів.

Огляд матчу ПСЖ – "Аталанта"

Буде додано незабаром.

У наступному турі найпрестижнішого єврокубка ПСЖ 1 жовтня на виїзді позмагається з іспанською "Барселоною", тоді як "Аталанта" 30 вересня прийме бельгійський "Брюгге".

В основному раунді Ліги чемпіонів виступають 36 клубів. Кожна команда зіграє по вісім матчів з різними суперниками – чотири поєдинки вдома та чотири на виїзді.

За підсумками восьми турів формується підсумкова таблиця. Вісім найкращих команд напряму потрапляють до 1/8 фіналу. Клуби, які посядуть місця від 9-го до 24-го, проведуть спарені стикові матчі за вихід до 1/8 фіналу. Решта завершать виступи в єврокубках.

