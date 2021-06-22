Доля фіналу Євро-2020: УЄФА відреагував на заклики перенести головний матч турніру з Лондона

В організації не збираються змінювати місце проведення вирішальної зустрічі.

Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) не планує забирати у Лондона право проведення фіналу Євро-2020.

Раніше повідомлялося, що через карантинні обмеження вирішальна гра континентальної першості може бути перенесена зі стадіону "Вемблі" на "Пушкаш Арену" в Будапешті.

Цю ідею підтримав прем’єр-міністр Італії Маріо Драгі, а занепокоєння епідеміологічною ситуацією у Великій Британії висловила канцлер Німеччини Ангела Меркель.

Утім, в УЄФА спростували чутки про перенесення вирішального матчу. Європейські футбольні чиновники не сумніваються, що Лондон успішно прийме півфінальні зустрічі та фінал.

"УЄФА, Англійська футбольна федерація і влада Англії успішно працюють над організацією півфіналів і фіналу Євро-2020 на "Вемблі". Немає планів змінювати місце проведення цих ігор", - наводить заяву УЄФА Sky Sports.

Англія повинна прийняти півфінал і фінал Євро-2020. Матчі мають відбутися на стадіоні "Вемблі".

Півфінали континентальної першості заплановані на 6 і 7 липня, а фінал - 11 липня.

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