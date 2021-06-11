Доля "Героям Слава": бос УАФ повідомив результати переговорів з УЄФА щодо форми збірної України

Остаточне рішення стосовно екіпірування "синьо-жовтих" на першості континенту.

Президент Української асоціації футболу (УАф) Андрій Павелко оголосив про підсумки переговорів з УЄФА про розміщення гасла "Героям Слава" на новій формі збірної України.

УАФ та УЄФА вдалося досягти компромісу. Гасло "Героям Слава!" залишиться на екіпіруванні "синьо-жовтих", однак на внутрішній бік футболок додадуть також інші футбольні символи України. Тобто гасло "Героям Слава!" буде розміщене всередині карти України та Тризубу.

"Переговори з УЄФА щодо нового дизайну форми національної збірної України завершилися. Вони були надскладними, кілька разів буквально заходили у глухий кут...

Футбол - гра мільйонів, яка об'єднує та надихає. А кожна команда світу має гарантоване право популяризувати офіційні футбольні символи своєї країни. Підсумки перемовин наступні:

1. На мільйонних тиражах вже виготовленої форми національної збірної України зберігаються гасла: "Слава Україні" та "Героям Слава!", зображення карти України з її неподільними кордонами - з Кримом, Донецьком, Луганськом і тисячами інших міст. Ніде у світі не буде заборони на вільний продаж футболок з офіційними футбольними символами нашої держави. В цьому була моя принципова позиція. І мільйони охочих матимуть змогу придбати екіпіровку національної збірної України у презентованому нами дизайні.

2. Ми довели, що "Слава Україні!", "Героям Слава!", великий герб збірної на карті України - офіційні футбольні символи нашої країни. В УЄФА погодилися взяти до відома сьогоднішнє рішення Виконкому УАФ та попросили час на додаткове вивчення цього питання після закінчення Євро-2020.

3. Під час перемовин представники УЄФА неодноразово підтверджували, що погодили гасло "Героям Слава!" на футболках наших гравців ще в грудні минулого року. Але з урахуванням нового рішення від нас вимагали повністю видалити чи замалювати цей напис на футболках усіх гравців, що братимуть участь у чемпіонаті Євро-2020. Натомість доводилось озвучити рішучу позицію, яка звучала в ці дні від дуже багатьох вболівальників, включно до бойкотування Євро-2020. Та нам таки вдалося досягти з УЄФА переможного компромісу!

На період проведення матчів турніру до раніше затвердженого дизайну форми, на внутрішній стороні футболок, буде додано ще один елемент. Це затверджена вранці Виконкомом УАФ велика емблема національних збірних з мапою України, Тризубом та ще одним написом "Слава Україні". Гасло "Героям Слава!" буде розміщене за мапою, у центрі обрисів кордонів єдиної України, і вірю, що воно стане справжнім оберегом для наших хлопців. Такий унікальний дизайн форми матимуть виключно наші гравці на Євро-2020. Сподіваюся, що цей емоційно заряджений національним духом талісман стане для синьо-жовтих запорукою відважної боротьби на полі", - написав Павелко у себе в Facebook.

Переговори з УЄФА щодо нового дизайну форми національної збірної України завершилися. Вони були надскладними, кілька... Опубліковано Андрієм Павелком Пʼятниця, 11 червня 2021 р.

Нагадаємо:

Українська збірна представила нову форму, де зображена карта країни, включно з Кримом, і написи "Слава Україні" і "Героям слава". Вона викликала великий резонанс у Мережі і обурення у країні-агресора: у російській Держдумі вимагали заборонити нову екіпіровку збірної України.

нову екіпіровку збірної України. УЄФА заявив , що комплект виконаний за всіма правилами, тому немає жодних підстав, щоб перешкодити підопічним Шевченка зіграти в ньому на Євро-2020.

, що комплект виконаний за всіма правилами, тому немає жодних підстав, щоб перешкодити підопічним Шевченка зіграти в ньому на Євро-2020. Утім, згодом УЄФА проаналізував нову форму збірної України після запиту з боку Російського футбольного союзу (РФС) і зобов'язав прибрати з неї напис "Героям слава". В Українській асоціації футболу (УАФ) заявили , що ведуть переговори з УЄФА про те, щоб залишити гасло "Героям слава" на формі.

, що ведуть переговори з УЄФА про те, щоб залишити гасло "Героям слава" на формі. 11 червня Виконком Української асоціації футболу затвердив гасла "Слава Україні!" і "Героям слава!" офіційними футбольними символами України.

Чемпіонат Європи з футболу 2020: українці гратимуть у новій формі

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