Домінація норвежців і провал українця: результати першого масстарту сезону на Кубку світу з біатлону

Артем Прима завершив дистанцію передостаннім.
У неділю, 18 грудня, на третьому етапі Кубка світу з біатлону-2022/23 у французькому Ансі відбувся чоловічий масстарт.
Серед українців до першого масстарту сезону відібрався один учасник – Артем Прима.
На жаль, ця гонка не стала для нього успішною – з шістьма хибами на вогневих рубежах він фінішував тільки передостаннім, 29-м.
П'єдестал пошани повністю заполонили норвежці. Переможцем масстарту став Йоганнес Дале, друге місце посів Стурла Легрейд, а топ-3 замкнув Йоганнес Бьо.
Кубок світу з біатлону-2022/23: результати чоловічого масстарту в Ансі
1. Йоганнес Дале (Норвегія, 0+0+2+0) 35:02.2
2. Стурла Легрейд (Норвегія, 0+0+1+1) +0.3
3. Йоганнес Бьо (Норвегія, 0+0+1+2) +10.6
4. Фаб'єн Клод (Франція, 1+0+2+0) +17.2
5. Ветле Шостад Крістіансен (Норвегія, 0+0+1+2) +19.1
6. Тар'єй Бьо (Норвегія, 0+0+1+1) +20.6
...
29. Артем Прима (Україна, 1+1+1+3) +3:12.2
Також сьогодні відбудеться жіночий масстарт, початок – о 15:15 за київським часом. Україна в ньому представлена не буде.
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