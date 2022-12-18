Домінація норвежців і провал українця: результати першого масстарту сезону на Кубку світу з біатлону

У неділю, 18 грудня, на третьому етапі Кубка світу з біатлону-2022/23 у французькому Ансі відбувся чоловічий масстарт.

Серед українців до першого масстарту сезону відібрався один учасник – Артем Прима.

На жаль, ця гонка не стала для нього успішною – з шістьма хибами на вогневих рубежах він фінішував тільки передостаннім, 29-м.

П'єдестал пошани повністю заполонили норвежці. Переможцем масстарту став Йоганнес Дале, друге місце посів Стурла Легрейд, а топ-3 замкнув Йоганнес Бьо.

Кубок світу з біатлону-2022/23: результати чоловічого масстарту в Ансі

1. Йоганнес Дале (Норвегія, 0+0+2+0) 35:02.2

2. Стурла Легрейд (Норвегія, 0+0+1+1) +0.3

3. Йоганнес Бьо (Норвегія, 0+0+1+2) +10.6

4. Фаб'єн Клод (Франція, 1+0+2+0) +17.2

5. Ветле Шостад Крістіансен (Норвегія, 0+0+1+2) +19.1

6. Тар'єй Бьо (Норвегія, 0+0+1+1) +20.6

...

29. Артем Прима (Україна, 1+1+1+3) +3:12.2

Також сьогодні відбудеться жіночий масстарт, початок – о 15:15 за київським часом. Україна в ньому представлена не буде.

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