Домінація Усика та Магучіх, повернення Світоліної, півфінал молодіжного Євро: здобутки українського спорту 2023 року

Пригадуємо найгучніші досягнення українських спортсменів у році, що минає.

2023 рік добігає свого завершення. Він виявився неймовірно складним для усієї нашої держави, яка продовжує героїчно захищатися від навали російських окупантів. Незважаючи на обставини, українські спортсмени гордо представляли батьківщину на міжнародній арені та здобули багато перемог. На їхню честь лунав гімн України, а догори підіймався національний синьо-жовтий прапор.

Водночас, велика кількість українських спортсменів взяли до рук зброю та сміливо боронили український народ від ворога. Вони назавжди вписали свої імена до історії України. Чимало з них уже ніколи не повернуться з війни, адже віддали життя, захищаючи рідну країну від загарбників.

ТСН Проспорт пропонує читачам згадати найгучніші перемоги українських спортсменів 2023 року.

Олександр Усик захистив чемпіонські пояси та наблизився до звання "абсолюта"

Українець Олександр Усик продовжує перебувати на вершині світового боксу. У ніч проти 27 серпня він на "Тарчинські Арені" у польському Вроцлаві нокаутував у дев'ятому раунді британця Даніеля Дюбуа та захистив титули чемпіона світу в надважкій вазі за версіями WBO, WBA, IBO та IBF.

Не обійшлося без брудного вчинку з боку представника Великої Британії. У п'ятому раунді Дюбуа завдав Усику удар нижче пояса, після чого той опинився на канвасі рингу. Рефері ухвалив справедливе рішення й не став відраховувати нокдаун, а дав Олександру кілька хвилин на відновлення.

Український боксер помстився своєму супернику ефектно. Серія точних ударів українця у восьмому раунді змусила Дюбуа "взяти коліно", а в дев'ятому раунді після ще одного нокдауну рефері зупинив поєдинок.

Після бою Дюбуа намагався виправдатися за поразку. Стверджував, що його удар прийшовся Усику не нижче пояса, а в живіт. Британець заявляв, що нібито насправді нокаутував українця і повинен був заволодіти чемпіонськими поясами. Команда Даніеля навіть подала апеляцію та вимагала анулювати результат бою, однак шансів на успіх вона не мала.

Варто зазначити, що наступний бій однозначно буде для Усика ще складнішим. Олександр нарешті підписав контракт на об'єднавчий поєдинок з володарем титулу WBC Тайсоном Ф'юрі.

Битва за звання "абсолюта" відбудеться 17 лютого 2024 року в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія).

Усик – Ф'юрі / Фото: facebook.com/K2Ukraine

Переможець бою Усик – Ф'юрі стане першим абсолютним чемпіоном світу в надважкому дивізіоні у XXI столітті.

Останнім "абсолютом" у хевівейті був Леннокс Льюїс, який здобув цей статус 1999 року, коли переміг Евандера Голіфілда. Тоді на кону стояли титули WBA, WBC та IBF. Пояс WBO було визнано рівноцінним 2007 року, тому переможець бою між Усиком і Ф'юрі стане першим в історії "абсолютом" у надважкій вазі з чотирма головними титулами.

Еліна Світоліна яскраво повернулася на корт після народження дитини

Головна зірка українського тенісу Еліна Світоліна на початку квітня 2023 року повернулася на корт після декрету. Торік у середині жовтня Еліна вперше стала мамою, народивши доньку від свого чоловіка, французького тенісиста Гаеля Монфіса.

Довгоочікуване повернення на корт виявилося надзвичайно потужним. Вже наприкінці травня Світоліна стала переможницею ґрунтового турніру серії WTA 250 у Страсбурзі (Франція), обігравши у фіналі "нейтральну" росіянку Анну Блінкову. Це перший титул Еліни після народження дитини та 17-й у кар'єрі.

На цьому Світоліна не зупинилася й показала чудову гру на турнірах Великого шолома. Уродженка Одеси дійшла до чвертьфіналу на Roland Garros, а потім змогла вийти до півфіналу Wimbledon, повторивши свій найкращий результат на змаганнях серії Grand Slam. У чвертьфіналу Вімблдону українка обіграла першу ракетку світу польку Ігу Швьонтек.

Еліна Світоліна / Фото: Associated Press

Всього за пів року Світоліна здійснила шалений прорив та повернула собі статус першої ракетки України, піднявшись з другої тисячі рейтингу WTA на 25-те місце.

Такі приголомшливі досягнення українки на залишилися без уваги міжнародної тенісної спільноти. За підсумками 2023 року Еліна отримала престижну нагороду "Повернення року" від Жіночої тенісної асоціації (WTA).

Молодіжна збірна України з футболу дійшла до півфіналу Євро та здобула путівку на Олімпіаду

2023 рік потішив гучними перемогами і українських любителів футболу. Найбільш пам'ятним досягненням став вихід молодіжної збірної України (U-21) до півфіналу чемпіонату Європи.

Підопічні Руслана Ротаня впевнено вийшли з групи, обігравши Хорватію, Румунію та зігравши внічию з Іспанією. А потім "синьо-жовті" провели свій найкращий матч на турнірі – у чвертьфіналі Україна обіграла Францію, тим самим завоювавши путівку на Олімпіаду-2024 в Парижі.

Це досягнення є по-справжньому унікальним. Вперше у своїй історії Україна візьме участь у футбольному турнірі Олімпійських ігор. До слова, свій шлях на Євро-2023 українці завершили за крок до фіналу, поступившись у півфіналі іспанцям.

Збірна України з футболу потрапила до плейоф відбору на Євро-2024

Головна національна футбольна збірна України також гідно виступала 2023 року. Нехай команда Сергія Реброва і не зуміла напряму вийти до фінального турніру Євро-2024, але зберігає шанси пробитися туди через плейоф.

"Синьо-жовті" посіли третє місце в групі з Англією, Італією, Північною Македонією та Мальтою. Українська збірна до останнього претендувала на пряму путівку на континентальну першість і була близькою до її завоювання, однак у матчі заключного туру групового етапу не змогла обіграти Італію.

Не можна не згадати скандальний ммоент наприкінці гри Україна – Італія, коли бригада арбітрів не призначила чистий пенальті за порушення правил проти Михайла Мудрика в карному майданчику "Скуадри Адзурри".

Збірна України / Фото: Associated Press

Та опускати руки підопічним Реброва зовсім не час, адже попереду плейоф відбору за вихід на Євро-2024. Аби потрапити на ЧЄ, українцям потрібно у півфіналі обіграти команду Боснії і Герцеговини, а потім у фіналі здолати переможця пари Ізраїль – Ісландія. Матчі заплановано на 21 і 26 березня 2024 року.

Додамо, що в разі виходу до фінального турніру Євро-2024 збірна України зіграє там у групі E проти Бельгії, Словаччини та Румунії.

Єврокубкові здобутки "Шахтаря"

У клубному футболі Україна також має чим похвалитися. Цим вона завдячує донецькому "Шахтарю", який навіть в умовах війни продовжує досягати значних успіхів у міжнародних турнірах.

Минулого сезону "гірники" створили гучну сенсацію, вибивши на шляху до 1/8 фіналу Ліги Європи французький "Ренн".

Поточної кампанії чемпіон України гідно виступив на груповому етапі Ліги чемпіонів. "Помаранчево-чорні" набрали 9 очок, здобувши три перемоги у шести матчах. Донеччани двічі обіграли бельгійський "Антверпен" і навіть перемогли іспанську "Барселону".

"Шахтар" – "Барселона" / Фото: Associated Press

До останнього туру "гірники" зберігали шанси на 1/8 фіналу Ліги чемпіонів, але програли лобовий поєдинок "Порту" та продовжать боротьбу в плейоф Ліги Європи.

Там суперником команди Маріно Пушича стане французький "Марсель". Стикові матчі за вихід до 1/8 фіналу Ліги Європи відбудуться 15 і 22 лютого 2024 року.

Збірна України з футзалу вийшла на чемпіонат світу-2024

2023 рік запам'ятається для України і важливими футзальними перемогами. Чоловіча збірна України з футзалу вперше за вісім років кваліфікувалася на чемпіонат світу.

Команда Олександра Косенка до останнього туру вела боротьбу за пряму путівку на Мундіаль та в підсумку завоювала її, здолавши у вирішальному виїзному поєдинку команду Польщі.

Збірна України з футзалу / Фото: facebook.com/UKRAINEFUTSAL

Чемпіонат світу з футзалу відбудеться в Узбекистані від 14 вересня до 6 жовтня 2024 року. Там "синьо-жовті" претендуватимуть на найвищі місця.

Ярослава Магучіх – королева української легкої атлетики

Просто неймовірний 2023 рік провела українська стрибунка у висоту Ярослава Магучіх.

22-річна спортсменка з Дніпра здобула "золото" чемпіонату Європи в приміщенні у Стамбулі, а також "золото" чемпіонату світу в Будапешті – це перша золота медаль для України на чемпіонатах світу з легкої атлетики за останні 10 років.

Виконавши олімпійський норматив, Ярослава також здобула ліцензію на участь в Олімпіаді-2024, яка відбудеться в Парижі.

Крім того, Магучіх виборола "золото" Європейських ігор, а також виграла чотири етапи Діамантової ліги, включно з фіналом сезону в американському Юджині, де встановила найкращий результат сезону-2023 у світі – 2,03 метра.

Ярослава Магучіх / Фото: Associated Press

Саме Ярославу Національний олімпійський комітет (НОК) України визнав "Найкращою спортсменкою 2023 року", а її особисту тренерку Тетяну Степанову – "Найкращою тренеркою 2023 року".

Тріумфальний виступ українців на Європейських іграх

Збірна України показала видатні результати на Європейських іграх-2023, які відбувалися у польському Кракові. "Синьо-жовті" виграли 41 нагороду (21 золоту, 12 срібних і 8 бронзових), посівши третє місце в підсумковому медальному заліку.

Українці виграли медальні заліки Європейських ігор-2023 у чотирьох видах спорту: у муай-таї (тайському боксі), карате, стрибках у воду, а також веслуванні на байдарках і каное.

Найрезультативнішими для України стали виступи у легкій атлетиці та муай-таї, де наші спортсмени здобули по шість нагород.

Українські каноїстки Людмила Лузан та Валерія Терета / фото - facebook.com/minmolodsport

Усі медалі збірної України на Європейських іграх-2023:

"Золото": Людмила Лузан та Валерія Терета (веслування, каное-двійки, 500 м), Олег Кухарик та Ігор Трунов (веслування, байдарки-двійки, 500 м), Ксенія Байло, Данило Коновалов, Анна Письменська та Олексій Середа (стрибки у воду, змішані команди), Анжеліка Терлюга (карате, до 55 кг), Андрій Заплітний (карате, до 75 кг), Людмила Лузан (веслування, каное-одиночка, 500 м), Ксенія Байло та Кирило Болюх (стрибки у воду, мікст, 10 м), Наталія Кроль (легка атлетика, біг, 800 м), Марина Бех-Романчук (легка атлетика, потрійний стрибок), Ярослава Магучіх (стрибки у висоту), Олексій Середа та Кирило Болюх (стрибки у воду, синхронні стрибки, 10 м), Джоан-Фейбі Бежура (фехтування, індивідуальна шпага), Павло та Юлія Коростильови (кульова стрільба, мікст, малокаліберний пістолет, 25 м), Ігор Любченко (муай-тай, до 67 кг), Олександр Єфименко (муай-тай, до 71 кг) і Олег Приймачов (муай-тай, до 91 кг), Ольга Харлан (фехтування, індивідуальна шабля), Олена Костевич, Юлія Користильова та Анастасія Німець (кульова стрільба, 25 метрів), Олег Колодій та Данило Коновалов (стрибки у воду, синхронні стрибки, 3 м), Олександр Хижняк (бокс, до 80 кг), Вікторія Ус (веслування, байдарка-крос).

"Срібло": Дмитро Даниленко, Олег Кухарик, Іван Семикін та Ігор Трунов (веслування, байдарка-четвірка, 500 м), Людмила Лузан (веслування, каное-одиночка, 200 м), Аніта Серьогіна (карате, до 61 кг), Михайло Кохан (легка атлетика, метання молота), Марина та Владислава Алексіїви (артистичне плавання, дует, довільна програма), Анастасія Павлова та Іван Кожокар (стрільба з лука, мікст), Єгор Скуріхін (муай-тай, до 81 кг), Ксенія Байло і Софія Есман (стрибки у воду, синхронні стрибки, 10 м), Анна Пономаренко (брейкданс), жіноча збірна України з пляжного футболу, Тимур Бриков (кікбоксинг, до 75 кг).

"Бронза": Олена Костевич (кульова стрільба, пневматичний пістолет, 10 м), Нікіта Філіпов (карате, куміте, до 60 кг), Владислав Шепелєв (легка атлетика, потрійний стрибок), збірна України з артистичного плавання (акробатичні групи), Артур Фельфнер (метання списа), Владислав Микитась (муай-тай, до 60 кг), Анастасія Михайленко (муай-тай, до 51 кг), Володимир Станкевич (фехтування, індивідуальна шпага), Артем Мельник (кікбоксинг, до 86 кг).

Кейс Ольги Харлан і боротьба проти країн-агресорок у спорті

На жаль, відчайдушна боротьба українських спортсменів та чиновників за те, щоб росіяни та білоруси були повністю відсторонені від міжнародних змагань до завершення військової агресії РФ проти України, дуже часто натикалася на ігнорування проблеми та потурання спортивними федераціями та Міжнародним олімпійським комітетом (МОК) представникам країн-агресорок.

Наприкінці березня МОК рекомендував міжнародним спортивним федераціям допустити атлетів з Росії та Білорусі до змагань у нейтральному статусі з низкою обмежень. Росіянам і білорусам заборонили виступати в командних видах спорту, також вони не повинні підтримувати війну та мати контракти з арміями держав-агресорок.

У відповідь Уряд України заборонив українським спортсменам брати участь у змаганнях, де присутні росіяни та білоруси. Рішення Кабміну поширювалося на всі змагання, включно з відбірковими стартами на Олімпіаду-2024.

Проте вже в липні українським спортсменам змінили умови заборони участі у змаганнях, де присутні росіяни та білоруси. Міністерство молоді та спорту України дозволило українцям змагатися на турнірах, куди спортсменів з країн-агресорок допустили в нейтральному статусі.

Наприкінця липня спалахнув гучний скандал навколо української шаблістки Ольги Харлан, яку дискваліфікували з чемпіонату світу-2023 з фехтування через відмову потиснути руку росіянці Анні Смірновій після перемоги над нею в поєдинку першого раунду особистого турніру.

Росіянка влаштувала провокацію і майже годину не залишала фехтувальну доріжку, а також подала протест проти українки через відсутність "прояву поваги", після чого організатори турніру дискваліфікували Харлан.

Українська шаблістка Ольга Харлан не потиснула руку суперниці з Росії Анні Смірновій / Фото: FIE

Це викликало шалений суспільний резонанс. У підсумку МОК надав Харлан автоматичну ліцензію на Олімпіаду-2024, а президент комітету Томас Бах надіслав листа Ользі, в якому запевнив у солідарності з українськими спортсменами.

Пізніше FIE закрила питання щодо дискваліфікації Харлан. Після отримання "чорної картки" українку повинні були відсторонити на 60 днів від усіх подальших турнірів, але цього не сталося.

Змінила правила гри: як Ользі Харлан вдалося протистояти росіянці

Наприкінці 2023 року міжнародні організації знову ухвалили по-справжньому ганебні рішення. Спершу Міжнародний паралімпійський комітет (МПК) допустив російських і білоруських спортсменів до Паралімпіади-2024 в Парижі під нейтральним прапором. А потім і МОК допустив атлетів із країн-агресорок до Олімпіади-2024 в нейтральному статусі.

Президент МОК Томас Бах / Фото: Associated Press

Велика кількість спортсменів з усього світу засудили допущення росіян і білорусів до Олімпійських ігор, а їхні країни пригрозили бойкотом змагань. Тож залишається сподіватися, що спільними зусиллями буде зроблено все можливе для того, щоб представників країни-терористки не було на Олімпіаді-2024 та інших міжнародних турнірах.

"Янголи спорту"

Усі попередні спортивні перемоги 2023 року були б просто неможливими, якби не Збройні сили України, які стояли на захисті нашої батьківщини від російських окупантів. Багато українських спортсменів призупинили свою кар'єру та вирушили на фронт, де зі зброєю в руках щодня героїчно боронили нашу країну та народ від жорстокого ворога.

На жаль, не всі з них повернуться додому живими. Станом на грудень 2023-го унаслідок російської агресії загинуло майже 400 українських спортсменів і тренерів. Серед них були як досвідчені чемпіони світу та Європи, так і зовсім юні атлети, які пожертвували своїм щасливим життям і майбутнім заради свободи співвітчизників і незалежності України.

Спортивний комітет України спільно з Мінмолодьспорту створили проєкт "Янголи спорту" – реквієм за загиблими українськими спортсменами. На сайті опубліковано імена та короткі біографії українських атлетів, які загинули внаслідок російського вторгнення. Їхні імена вже навіки вписані до історії та повинні закарбуватися в серці кожного українця.

Сподіваємося, що 2024 рік буде успішним як для українського спорту, так і для всієї нашої країни. Продовжуємо вірити в ЗСУ та всіляко допомагатися нашим військовим, щоб разом здобути найважливішу перемогу та звільнити всі території нашої батьківщини від окупантів.

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