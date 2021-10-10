Домінування "Циганського короля": статистичні підсумки чемпіонського поєдинку Ф'юрі - Вайлдер

На момент нокауту британець впевнено лідирував на суддівських записках.

Чемпіон світу в надважкій вазі за версією WBC Тайсон Ф'юрі видовищно нокаутував Деонтея Вайлдера у поєдинку, який відбувся в ніч проти 10 жовтня на T-Mobile Arena в Лас-Вегасі.

Відео нокдаунів і нокауту в бою Ф'юрі - Вайлдер

У Мережі з'явився суддівський протокол бою. На момент нокауту в 11-му раунді "Циганський король" переважав свого суперника за підрахунками всіх трьох рефері - 95:91, 94:92, 95:92.

Фото - Twitter

Крім того, Ф'юрі повністю перевершив Вайлдера за ударами. Британець бив частіше та був точнішим - 385 (39% точності) проти 355 (20%) в американця.

Із 268 силових ударів від Тайсона 114 влучили в ціль (43% точності), у Вайлдера - 63 з 253 (25%). Також Ф'юрі перебоксував Деонтея за джебами - 36 із 117 (31% точності) проти 9 з 102 (9% точності).

This was heavyweight drama at the highest level. Fury had the edge statistically, but the damaged Wilder was dangerous to the very end. #FuryWilderIII pic.twitter.com/2X8Od715VC — CompuBox (@CompuBox) October 10, 2021

Це був уже третій бій між Ф'юрі та Вайлдером. Перший бій між Тайсоном і Деонтеєм відбувся 1 грудня 2018 року і завершився внічию, а в другому в лютому 2020 року Ф'юрі нокаутував американця ;

; Для 33-річного Ф'юрі ця перемога стала 31-ю на професійному ринзі (22 - нокаутом). Він залишається непереможним;

35-річний Вайлдер зазнав другої поразки в кар'єрі. У своєму попередньому бою в лютому 2020 року американець також програв Ф'юрі нокаутом і втратив пояс WBC.

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