Домінування норвежців: результати чоловічого масстарту на Кубку світу з біатлону в Рупольдінгу

Ніхто з українців не кваліфікувався до цієї гонки.

У неділю, 15 січня, на п'ятому етапі Кубка світу з біатлону-2022/23 в німецькому Рупольдінгу відбувся чоловічий масстарт.

На жаль, жоден з українців не зумів відібратися до цієї гонки. До масстарту потрапляють 25 найкращих біатлоністів із загального заліку Кубка світу та 5 найкращих біатлоністів за сумою балів за етап, на якому проводиться масстарт.

Весь п'єдестал чоловічого масстарту став норвезьким. Виграв гонку Йоганнес Бьо. Другим фінішував Ветле Крістіансен, а трійку призерів замкнув Стурла Легрейд.

Кубок світу з біатлону-2022/23: результати чоловічого масстарту в Рупольдінгу

1. Йоганнес Бьо (Норвегія, 1+0+1+1) 36:12.0

2. Ветле Крістіансен (Норвегія, 1+0+1+0) +19.3

3. Стурла Легрейд (Норвегія, 1+0+1+0) +35.3

4. Тар'єй Бьо (Норвегія, 0+0+0+1) +36.4

5. Емільєн Жаклен (Франція, 0+1+1+0) +49.7

6. Вітаутас Строля (Литва, 0+0+0+1) +55.6

У неділю, 15 січня, німецький етап завершиться жіночим масстартом. Початок – о 15:45 за київським часом.

Шостий етап сезону Кубка світу з біатлону прийматиме 19 – 22 січня Антгольц-Антерсельва (Італія).

Де дивитися гонки Кубка світу з біатлону

На території України всі гонки Кубка світу з біатлону будуть транслюватися на сайті Суспільне Спорт, а також на місцевих телеканалах Суспільного мовлення (Суспільне Київ, Суспільне Полтава тощо).

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