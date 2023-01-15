Домінування норвежців: результати чоловічого масстарту на Кубку світу з біатлону в Рупольдінгу

Ніхто з українців не кваліфікувався до цієї гонки.
У неділю, 15 січня, на п'ятому етапі Кубка світу з біатлону-2022/23 в німецькому Рупольдінгу відбувся чоловічий масстарт.
На жаль, жоден з українців не зумів відібратися до цієї гонки. До масстарту потрапляють 25 найкращих біатлоністів із загального заліку Кубка світу та 5 найкращих біатлоністів за сумою балів за етап, на якому проводиться масстарт.
Весь п'єдестал чоловічого масстарту став норвезьким. Виграв гонку Йоганнес Бьо. Другим фінішував Ветле Крістіансен, а трійку призерів замкнув Стурла Легрейд.
Кубок світу з біатлону-2022/23: результати чоловічого масстарту в Рупольдінгу
1. Йоганнес Бьо (Норвегія, 1+0+1+1) 36:12.0
2. Ветле Крістіансен (Норвегія, 1+0+1+0) +19.3
3. Стурла Легрейд (Норвегія, 1+0+1+0) +35.3
4. Тар'єй Бьо (Норвегія, 0+0+0+1) +36.4
5. Емільєн Жаклен (Франція, 0+1+1+0) +49.7
6. Вітаутас Строля (Литва, 0+0+0+1) +55.6
У неділю, 15 січня, німецький етап завершиться жіночим масстартом. Початок – о 15:45 за київським часом.
Шостий етап сезону Кубка світу з біатлону прийматиме 19 – 22 січня Антгольц-Антерсельва (Італія).
Де дивитися гонки Кубка світу з біатлону
На території України всі гонки Кубка світу з біатлону будуть транслюватися на сайті Суспільне Спорт, а також на місцевих телеканалах Суспільного мовлення (Суспільне Київ, Суспільне Полтава тощо).
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