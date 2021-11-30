Домовитись не вийшло: турецький гранд відмовив клубу УПЛ у продовженні оренди ключового форварда

Домовитись не вийшло: турецький гранд відмовив клубу УПЛ у продовженні оренди ключового форварда

Іранський форвард їде з України і повертається до "Фенербахче".

Нападник Аллах'яр Сайядманеш залишить луганську "Зорю" наприкінці цього року.

Про це повідомляє Sabah.

Зазначається, що луганський клуб, за який іранець виступає на правах оренди, не може собі дозволити повністю викупити контракт форварда за 3,5 мільйони євро.

Керівництво "Зорі" звернулося "Фенербахче", якому належать права на 20-річного гравця, щодо продовження нинішньої орендної угоди. Але керівництво турецького гранду категорично відкинуло таку ідею.

По завершенню орендного договору Аллах'яр повернеться у розташування "канарок", де його майбутнє вирішить головний тренер команди Вітор Перейра.

Фаворитом у гонці за гравцем називають "Андерлехт", який вже шукає посилення атаки наступного сезону. Конкуренція за Сайядманеш серйозна - з інтересом до гравця також пов'язують "Шахтар", ПСВ і "Торіно".

В поточному сезоні нападник зіграв 18 матчів у всіх турнірах за "Зорю", в яких забив 8 м'ячів і віддав 2 результативні передачі.

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