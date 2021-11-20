"Донбас" отримав другу поспіль технічну поразку та може бути виключений з Чемпіонату України

"Донбас" отримав другу поспіль технічну поразку та може бути виключений з Чемпіонату України

Вигнання з УХЛ також загрожує "Краматорську".

Хокейний клуб "Донбас" отримав другу поспіль технічну поразку в Українській хокейній лізі (УХЛ).

Донецький клуб був покараний за те, що випустив 6 дискваліфікованих гравців, які самовільно залишили розташування збірної України, у поєдинку з "Кременчуком" (5:2), повідомляє офіційний сайт ФХУ.

Першу технічну поразку "Донбас" отримав за аналогічну ситуацію в минулому матчі з "Дніпром" (3:1).

Згідно з регламентом, після двох технічних поразок поспіль "Донбас" може бути знятий з розіграшу УХЛ. В аналогічній ситуації опинився "Краматорськ", у складі якого також два матчі поспіль виходив відсторонений хокеїст.

Федерація хокею України (ФХУ) розгляне питання про зняття двох клубів з числа учасників регулярного чемпіонату УХЛ на початку наступного тижня.

Скандал в українському хокеї: з чого все почалося

Рішення відкликати своїх хокеїстів зі збірної України було ухвалено президентом "Донбасу" Борисом Колесніковим після засідання загальних зборів УХЛ.

У федерації хокею зазначили, що Колесніков "вкотре намагався нав’язати іншим учасникам товариства своє бачення процесу розвитку організації". У підсумку Колесніков демонстративно залишив засідання загальних зборів.

Не став виконувати наказ Колеснікова лише один гравець "Донбасу" Віталій Лялька. Одразу після цього клуб повідомив, що розірвав з ним контракт.

За інформацією XSport, шість українських клубів, серед яких "Донбас" та "Краматорськ", ухвалили рішення заснувати нову організацію - хокейну Суперлігу. До неї також увійшли "Білий Барс", МХК "Динамо", "Маріуполь" та "Молода Гвардія".