Донька взятої в полон військами РФ української волонтерки завоювала медаль на "Іграх нескорених"

Анна-Софія Пузанова виграла "бронзу" в стрільбі з лука серед новачків.

Збірна України продовжує здобувати медалі на "Іграх нескорених", які відбуваються в нідерландській Гаазі. Бронзову нагороду в стрільбі з лука нашій команді принесла 18-річна Анна-Софія Пузанова.

Анна-Софія є донькою української волонтерки та парамедика Юлії Паєвської "Тайри", яка наразі утримується в полоні російськими військовими. Взяти участь у змаганнях їй запропонували організатори та Фонд "Ігор нескорених" з поваги до Тайри та її внеску до спільноти Invictus Games.

Анна-Софія Пузанова виборола бронзову медаль у категорії новачків та вийшла на церемонію нагородження з табличкою з іменем своєї матері.

"Мою маму взяли в полон російські військові біля Маріуполя 16 березня, понад місяць тому. Тепер вона, ймовірно, у Росії. Якщо чесно, я не знаю, де вона конкретно, бо ми не маємо зв'язку з нею. Я справді сумую за нею", - сказала Анна-Софія в коментарі Sky News.

Анна-Софія Пузанова, дочка Юлії Паєвської, в свій день народження отримала бронзову медаль в категорії новачків.... Опубліковано Invictus Games: Team Ukraine Понеділок, 18 квітня 2022 р.

Раніше національна координаторка "Ігор нескорених" Оксана Горбач заявила, що збірна України буде домагатись звільнення Юлії Паєвської з російського полону.

Медаль Анни-Софії Пузанової стала для збірної України вже шостою на цих "Іграх нескорених". У перший день змагань українці виграла чотири нагороди, а на старті другого дня здобули ще дві медалі. Окрім "бронзи" Пузанової, срібну нагороду в команді взяли українські лучники - Дмитро Афанасьєв, Василь Стуженко та Сергій Калитюк.

Invictus Games - міжнародні мультидисциплінарні змагання колишніх та чинних військовослужбовців, поранених або інвалідів на службі. Українська команда утретє бере участь в "Іграх нескорених".

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