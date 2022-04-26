Доньку вбитого капітана збірної України з водного поло повернули з російського полону

Заслуженому тренеру України з водного поло Олександру Обедінському вдалося повернути внучку з окупованого Донецька.
12-річну Кіру разом із людьми, з якими вона перебувала у сховищі, взяли у полон російські окупанти та вивезли в Донецьк. Майже через місяць перемовин дівчинку вдалося повернути її дідусю Олександру Обедінському, заслуженому тренеру України з водного поло.
Про це повідомив журналіст Назар Міліневич на своїй сторінці в Facebook.
17-го березня російські окупанти вбили тата дівчинки, колишнього капітана збірної України з водного поло Євгена Обедінського. Її мати загинула кілька років тому, тож Кіра залишилась сиротою.
Наразі Кіра перебуває у столичній дитячій лікарні "Охматдит". Зазначається, що з нею все добре.
Нагадаємо, що вихованець житомирського і львівського футболу Артур Гриценко віддав життя, захищаючи Україну від російських загарбників.
Читайте також:
За "дискредитацію" РФ і Криму: Усика позбавили звання "Почесного жителя Сімферополя"
"Більше, ніж просто футбол": команди з МЛС проведуть благодійний матч на підтримку України
Могли використати для пропаганди: організатори Wimbledon пояснили, чому усунули росіян та білорусів