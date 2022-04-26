Доньку вбитого капітана збірної України з водного поло повернули з російського полону

Доньку вбитого капітана збірної України з водного поло повернули з російського полону

Заслуженому тренеру України з водного поло Олександру Обедінському вдалося повернути внучку з окупованого Донецька.

12-річну Кіру разом із людьми, з якими вона перебувала у сховищі, взяли у полон російські окупанти та вивезли в Донецьк. Майже через місяць перемовин дівчинку вдалося повернути її дідусю Олександру Обедінському, заслуженому тренеру України з водного поло.

Про це повідомив журналіст Назар Міліневич на своїй сторінці в Facebook.

17-го березня російські окупанти вбили тата дівчинки, колишнього капітана збірної України з водного поло Євгена Обедінського. Її мати загинула кілька років тому, тож Кіра залишилась сиротою.

Наразі Кіра перебуває у столичній дитячій лікарні "Охматдит". Зазначається, що з нею все добре.

Нагадаємо, що вихованець житомирського і львівського футболу Артур Гриценко віддав життя, захищаючи Україну від російських загарбників.

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