"Don't push the horses": фраза Усика перед реваншем з Дюбуа розірвала Мережу (відео)

Олександр Усик / © Associated Press

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У ніч проти 20 липня український боксер Олександр Усик нокаутував британця Даніеля Дюбуа в бою за звання абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі.

Любителі боксу з усього світу активно діляться враженнями від ефектної перемоги українського чемпіона.

Проте не лише боксерський перфоманс Олександра вони обговорюють. У трендах соціальних мереж уже кілька днів перебуває фраза, яку Усик сказав на пресконференції перед реваншем з Дюбуа – "Don't push the horses".

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Розповідаємо, що вона означає та чому швидко стала мемом у Мережі.

У четвер, 17 липня, під час фінальної пресконференції тренер британського боксера заявив, що придешній бій стане "шоу Даніеля Дюбуа". На це Усик миттєво відповів фразою "Don't push the horses".

Це дослівний переклад сталого українського вислову "не женіть коней", який означає заклик не поспішати. Проте в англійській мові така ідіома звучить дещо інакше – "Hold your horses" ("Притримайте своїх коней").

Саме тому сторона Дюбуа не зрозуміла висловлювання Усика. Дон Чарльз, тренер британського боксера, перепитав Олександра, що він мав на увазі: "Don't push what?" Але Усик не став нічого пояснювати і просто повторив "Don't push the horses".

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"Мені потрібен перекладач", – заявив тренер Дюбуа. Але перекладач також просто повторив фразу Усика: "Don't push the horses".

Автори з Muesli UA оперативно створили з цієї фрази трек, наклавши динамічну музику. Сам боксер виклав його на своїй сторінці в Tiktok.

Люди з усього світу почали знімати відео під цей звук. Серед них – і зірки українського шоу-бізнесу, зокрема Світлана Лобода.

Вислів завірусився в Мережі і швидко став новим мемом, який після перемоги Усика над Дюбуа набув ще більшої популярності.

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Українці масово почали використовувати фразу "Don't push the horses" у своєму повсякденному житті.

Усик у п'ятому раунді нокаутував Дюбуа в головному поєдинку вечора боксу, який відбувся на стадіоні "Вемблі" в Лондоні. Українець захистив пояси WBA, WBO, WBC та IBO, а також здобув титул IBF, яким володів британець.

На нашому сайті можна переглянути відеоогляд бою-реваншу Усик – Дюбуа.

Усик утретє в кар'єрі здобув звання абсолютного чемпіона світу. Спочатку він зібрав усі пояси у крузервейті (вагова категорія до 90,7 кг), а потім двічі – у хевівейті.

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Після перемоги над Дюбуа в реванші українець назвав потенційних суперників для свого наступного бою.

Також Усик провів дуель поглядів з блогером Джейком Полом, висловивши готовність провести поєдинок за правилами ММА.