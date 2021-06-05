"Допінг не знайшли. Ось так і живемо": український чемпіон відреагував на свою дискваліфікацію звинуваченнями в корупції

Спортсмен спростував висунуті проти нього звинувачення.

Український важкоатлет Дмитро Чумак відреагував на новину про своє тимчасове відсторонення від участі у змаганнях через підозри у спробі ухилення від проходження тестування на заборонені препарати і підкупу допінг-офіцерів.

"Найбільш корумпована організація у світі ITA (International Testing Agency) звинуватила мене в порушенні антидопінгових правил. При цьому допінг не знайшли. Ще й приписали спробу підкупу. Так і живемо", - написав важкоатлет в Instagram.

Чумак є дворазовим призером Чемпіонатів світу і триразовим чемпіоном Європи.

Останню свою перемогу Дмитро здобув у Москві. Він став чемпіоном Європи у ваговій категорії до 109 кілограмів, після чого підірвав Мережу постом про згорілу столицю Росії.

про згорілу столицю Росії. Пізніше депутат Держдуми Росії Дмитро Свіщев образив українського чемпіона, назвавши його виродком.

Як повідомляв раніше ТСН Проспорт, збірна України виграла медальний залік чемпіонату Європи з важкої атлетики.

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