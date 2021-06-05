"Допінг не знайшли. Ось так і живемо": український чемпіон відреагував на свою дискваліфікацію звинуваченнями в корупції

Спортсмен спростував висунуті проти нього звинувачення.
Український важкоатлет Дмитро Чумак відреагував на новину про своє тимчасове відсторонення від участі у змаганнях через підозри у спробі ухилення від проходження тестування на заборонені препарати і підкупу допінг-офіцерів.
"Найбільш корумпована організація у світі ITA (International Testing Agency) звинуватила мене в порушенні антидопінгових правил. При цьому допінг не знайшли. Ще й приписали спробу підкупу. Так і живемо", - написав важкоатлет в Instagram.
- Чумак є дворазовим призером Чемпіонатів світу і триразовим чемпіоном Європи.
- Останню свою перемогу Дмитро здобув у Москві. Він став чемпіоном Європи у ваговій категорії до 109 кілограмів, після чого підірвав Мережу постом про згорілу столицю Росії.
- Пізніше депутат Держдуми Росії Дмитро Свіщев образив українського чемпіона, назвавши його виродком.
Як повідомляв раніше ТСН Проспорт, збірна України виграла медальний залік чемпіонату Європи з важкої атлетики.