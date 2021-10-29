Допінговий скандал навколо України: ексзаступник міністра спорту побоюється можливих санкцій

На думку колишнього чиновника, наших спортсменів можуть не пустити на зимову Олімпіаду-2022 в Пекіні.

Колишній заступник міністра спорту України та експрезидент національної легкоатлетичної федерації Ігор Гоцул прокоментував звинувачення Всесвітнього антидопінгового агентства (WADA) на адресу Національного антидопінгового центру України (НАДЦУ) в порушенні антидопінгових правил.

За словами Гоцула, українським спортсменам загрожує відстороненння від міжнародних змагань, а країна ризикує втратити право бути господаркою стартів. Санкції можуть торкнутися України вже перед зимовими Олімпійськими іграми-2022.

"Кодекс WADA передбачає обмеження, які полягають ось у чому. По-перше, на території країни не можуть проводитися міжнародні змагання, чемпіонати і турніри, по-друге, спортсмени таких країн не можуть брати участь у міжнародних змаганнях за межами країни. По-третє, результати спортсменів на внутрішній арені можуть не визнаватися на міжнародній арені", - сказав Гоцул в інтерв'ю Meta-ratings.

Також Гоцул відповів, коли Україні варто чекати на рішення про покарання від WADA.

"Це залежить від того, в який термін WADA розгляне підсумки розслідування щодо України та винесе рішення про покарання. Я не виключаю, що це відбудеться дуже швидко і найближчим часом. У зв'язку з цим справді постане питання про участь українських спортсменів у зимовій Олімпіаді", - розповів Гоцул.

У чому саме WADA звинувачує НАДЦ України

Згідно з результатами розслідування WADA, яке розпочалося у 2019 році та тривало упродовж двох років, упродовж 9 років (починаючи від 2012 року) Національний антидопінговий центр України завчасно повідомляв спортсменів про те, що найближчим часом до них прибудуть допінг-офіцери для взяття проб у позазмагальний період.

Під час операції "Геркулес" було знайдено докази, що у 2021 році Національний антидопінговий центр свідомо повідомив про шість проб, взятих у змагальний період, як про тести, які були здані у позазмагальний період, порушуючи різні статті всесвітнього антидопінгового кодексу.

У WADA пояснили, що це важливо, оскільки деякі речовини заборонені лише у змагальний період. Таким чином, позитивний тест може бути помилково класифікований як негативний, і в результаті спортсмен може уникнути покарання за порушення антидопінгових правил.

Звіт WADA щодо НАДЦ України не є остаточним, розслідування триватиме. Представники операції "Геркулес" вжили усіх необхідних кроків та передали зібрану інформацію для вивчення відповідним інстанціям.

Щодо Національного антидопінгового центру України було розпочато процес відповідності, згідно з положенням міжнародного стандарту, який було підписано сторонами.

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