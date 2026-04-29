Допінгову справу Мудрика передали до Спортивного арбітражного суду: що відомо

Михайло Мудрик / © Associated Press

Справу щодо позитивного допінг-тесту українського вінгера "Челсі" Михайла Мудрика передали до Спортивного арбітражного суду (CAS).

Про це повідомляє журналіст Бен Джейкобс.

За його інформацією, ще 26 лютого Михайло подав апеляцію проти Футбольної асоціації Англії (FA), яка розглядала його справу.

Після цього сторони обмінялися письмовими заявами. Дата слухання ще не призначена.

Нагадаємо, у грудні 2024 року стало відомо, що Мудрик здав позитивний тест на допінг. У пробі "А" гравця виявили заборонену речовину — мельдоній. Михайла тимчасово відсторонили від футболу — йому заборонено брати участь у матчах і тренуваннях.

У червні 2025 року в справі Мудрика відкрили допінг-пробу "B". За інформацією авторитетного видання The Athletic, вона також дала позитивний результат.

Раніше Мудрик у соцмережах підтвердив інформацію про свій позитивний тест на допінг. Михайло запевнив, що не вживав жодних заборонених речовин та пообіцяв розповісти більше, коли закінчиться розслідування і ситуація проясниться.

"Челсі" також виступив з офіційною заявою щодо проваленого Мудриком допінг-тесту. У ній зазначається, що Михайло стверджує, що ніколи свідомо не вживав жодних заборонених препаратів.

Раніше повідомлялося, що Мудрик пройшов перевірку на поліграфі через провалений допінг-тест.

