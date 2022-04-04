Допомагає Україні: 98-річний харків'янин-рекордсмен зіграв у теніс проти ексдругої ракетки світу

Леонід Станіславський збирається провести виставкові матчі, щоб зібрати кошти для українців, які постраждали від російського вторгнення.

98-річний українець Леонід Станіславський, який потрапив до Книги рекордів Гіннеса як найстарший тенісист планети, провів спаринг з колишньою другою ракеткою світу, полькою Агнешкою Радванською.

Після повномасштабного вторгнення російських військ до України Станіславський виїхав з Харкова до польського Любліна. Раніше в одному з інтерв'ю Леонід говорив, що мріє зустрітися на корті з Радванською. Тож 33-річна Агнешка спеціально вирушила до Любліна, щоб зіграти з українським рекордсменом.

"Було дуже приємно познайомитися з 98-річним Леонідом, який є найстаршим тенісистом світу й входить до Книги рекордів Гіннеса. Пан Леонід, який приїхав з Харкова до Польщі, досі перебуває у чудовій тенісній формі.

Я дуже рада здійснити одне з його бажань і вийти з ним на один корт. Бажаю йому величезного здоров'я та ще більше рекордів у майбутньому", - написала Радванська на своїй сторінці в Instagram.

Сам 98-річний Станіславський вже готується до наступних матчів. Він хоче провести благодійні поєдинки проти інших відомих польських тенісистів: Губерта Гуркача, Марека Оратовського, Іги Свентек, а виручені кошти передати українцям, які постраждали від війни з російськими окупантами.

Нагадаємо, раніше Станіславський на Майорці зіграв з іспанцем Рафаелем Надалем. Також він мріє зустрітися із швейцарцем Роджером Федерером.

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