Допоміг африканський новачок: "Дніпро-1" впевнено обіграв "Верес" у поєдинку УПЛ

"Дніпро-1" здобув перемогу над "Вересом" у 3-му турі української Прем'єр-ліги (УПЛ).

Поєдинок на стадіоні "Авангард" в Ужгороді завершився перемогою команди Олександра Кучера з рахунком 2:0 .

Дніпряни вийшли вперед наприкінці першого тайму. У своєму дебютному матчі за нову команду відзначився алжирський захисник Амаш.

Одразу після перерви Володимир Адамюк ударом головою подвоїв перевагу дніпровського клубу після розіграшу штрафного. Асистував йому Амаш, який додав до свого голу ще й результативну передачу.

Це друга поспіль перемога "Дніпра-1" у нинішньому сезоні УПЛ. Минулого туру підопічні Кучера сенсаційно розгромили "Динамо" (3:0).

"Дніпро-1" з 6 очками після двох матчів піднявся на третю сходинку в таблиці УПЛ. "Верес" має 6 очок післУя трьох ігор та посідає шосте місце.

У наступному турі дніпряни 11 вересня зіграють із "Металістом 1925", а клуб із Рівного днем раніше поміряється силами з "Кривбасом".

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