Допоміг автогол футболіста "Шахтаря": "Аталанта" з Малиновським за вісім хвилин перемогла новачка та вирвалася в лідери Серії А

"Аталанта", за яку виступає українець Руслан Малиновський, у рамках 5-го туру Чемпіонату Італії здолала на виїзді "Монцу" з рахунком 2:0.

Основні події в цій грі розгорнулися в другому таймі, коли впродовж восьми хвилин "бергамаски" двічі вразили сітку воріт новачка Серії А. Забитими м'ячами за "Аталанту" відзначилися Расмус Хойлунн ( 57 хвилина ) та футболіст донецького "Шахтаря" Марлон, який за вісім хвилин оформив автогол. Зазначимо, що він виступає в складі "Монци" на правах оренди.

Що стосується Малиновського, то він провів у грі 71 хвилину.

Таким чином, перемігши "Монцу", "Аталанта" одноосібно очолила турнірну таблицю внутрішньої першості. Після п'яти турів в їхньому активі 13 балів. Що стосується "Монци", то вони програли всі п'ять стартових поєдинків у Серії А. Не маючи жодного очка, вони прогнозовано замикають турнірну таблицю.

У 6-му турі "Аталанта" зіграє з ще одним новачком - "Кремонезе". "Монца", своєю чергою, спробує набрати перші залікові пункти на виїзді з "Лечче", який також минулий сезон провів у Серії В. Обидві ці гри відбудуться в суботу, 11 вересня;

В інших двох матчах ігрового дня були зафіксовані наступні результати: "Салернітана" - "Емполі" (2:2), "Торіно" - "Лечче" (1:0).

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