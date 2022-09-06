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Допоміг автогол футболіста "Шахтаря": "Аталанта" з Малиновським за вісім хвилин перемогла новачка та вирвалася в лідери Серії А

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Допоміг автогол футболіста "Шахтаря": "Аталанта" з Малиновським за вісім хвилин перемогла новачка та вирвалася в лідери Серії А

Фото: twitter.com/Atalanta_BC

"Аталанта", за яку виступає українець Руслан Малиновський, у рамках 5-го туру Чемпіонату Італії здолала на виїзді "Монцу" з рахунком 2:0.

Основні події в цій грі розгорнулися в другому таймі, коли впродовж восьми хвилин "бергамаски" двічі вразили сітку воріт новачка Серії А. Забитими м'ячами за "Аталанту" відзначилися Расмус Хойлунн (57 хвилина) та футболіст донецького "Шахтаря" Марлон, який за вісім хвилин оформив автогол. Зазначимо, що він виступає в складі "Монци" на правах оренди.

Що стосується Малиновського, то він провів у грі 71 хвилину.

Таким чином, перемігши "Монцу", "Аталанта" одноосібно очолила турнірну таблицю внутрішньої першості. Після п'яти турів в їхньому активі 13 балів. Що стосується "Монци", то вони програли всі п'ять стартових поєдинків у Серії А. Не маючи жодного очка, вони прогнозовано замикають турнірну таблицю.

  • У 6-му турі "Аталанта" зіграє з ще одним новачком - "Кремонезе". "Монца", своєю чергою, спробує набрати перші залікові пункти на виїзді з "Лечче", який також минулий сезон провів у Серії В. Обидві ці гри відбудуться в суботу, 11 вересня;
  • В інших двох матчах ігрового дня були зафіксовані наступні результати: "Салернітана" - "Емполі" (2:2), "Торіно" - "Лечче" (1:0).

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Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
1280
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