Допоміг автогол: "Тоттенгем" розібрався з "Манчестер Юнайтед" у центральному матчі туру АПЛ

"Тоттенгем" вдома обіграв "Манчестер Юнайтед" у матчі 2-го туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) – 2:0 .

Перший тайм поєдинку минув без голів. На старті другої половини зустрічі лондонці вийшли вперед – точним ударом на 49-й хвилині відзначився Папе Матар Сарр.

Наприкінці гри "шпорам" вдалося зміцнити свою перевагу. На 83-й хвилині автогол до свого пасиву заніс захисник "манкуніанців" Лісандро Мартінес.

Після цієї перемоги "Тоттенгем" (4 очки) вийшов на четверте місце в АПЛ. "Манчестер Юнайтед" із трьома балами посідає 10-ту позицію.

У наступному турі "шпори" 26 серпня на виїзді зіграють проти "Борнмута" українського захисника Іллі Забарного, МЮ того ж дня прийматиме "Ноттінгем".

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