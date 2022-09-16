Допоміг "Дніпру-1" вперше тріумфувати у єврокубку: Довбик претендує на звання найкращого гравця та автора гола туру ЛК

Нападник "Дніпра-1" Артем Довбик включений УЄФА до номінантів на звання найкращого гравця 2-го туру групового етапу Ліги конференцій.

У четвер, 15 вересня, в рамках 2-го туру групової стадії Ліги конференцій сезону-2022/23 "Дніпро-1" здобув перемогу над кіпрським "Аполлоном" (1:3). Форвард "Дніпра-1" Артем Довбик, який допоміг своїй команді перемогти, потрапив до списку кандидатів на звання найкращого гравця тижня турніру.

Українець записав на свій рахунок два голи та одну результативну передачу.

Також за нагороду поборються півзахисник "Істанбул Башакшехіра" Сердар Гюрлер (2 голи), хавбек "Юргордена" Емманюель Банда (гол+асист) та футболіст Деян Любичич з "Кельна" (2 голи). Проголосувати можна за посиланням.

Who are you voting as your Player of the Week?



⭐️ Serdar Gürler

⭐️ Artem Dovbyk

⭐️ Dejan Ljubicic

⭐️ Emmanuel Banda#Laufenn | #UECLPOTW | #UECL — UEFA Europa Conference League (@europacnfleague) September 15, 2022

Крім цього, перший гол Довбика у ворота "Аполлона" претендує на звання найкращого взяття воріт другого туру ЛК. Віддати свій голос можна тут.

⚽️ Baena, Otubanjo, Dovbyk & Odjidja-Ofoe



Which goal was the best on Matchday 2? @Heineken | #UECLGOTW | #UECL — UEFA Europa Conference League (@europacnfleague) September 15, 2022

Після двох турів АЗ очолює квартет з 6 очками. "Дніпро-1" посідає другу сходинку, маючи у своєму активі 3 бали. "Вадуц" та "Аполлон" набрали по одному пункту.

Поєдинки 3-го туру групового етапу Ліги конференцій відбудуться 6 жовтня: "Дніпро-1" - "Вадуц", АЗ - "Аполлон".

Додамо, що в першому турі групового етапу Ліги конференцій дніпровський клуб мінімально поступився АЗ (0:1). Своєю чергою, "Аполлон" розписав безгольову нічию з "Вадуцом" (0:0).

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