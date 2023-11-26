Допоміг ефектний сейв Луніна: "Реал" розгромив суперника і скинув "Жирону" з вершини Ла Ліги (відео)

Мадридський "Реал" українського голкіпера Андрія Луніна в гостях розбив "Кадіс" у матчі 14-го туру іспанської Ла Ліги. Зустріч завершилася з рахунком 0:3 .

"Вершкові" вийшли вперед на 14-й хвилині зусиллями Родріго. У другому таймі підопічні Карло Анчелотті розвинули свій успіх – на 64-й хвилині Родріго оформив дубль, скориставшись пасом Луки Модріча.

Остаточний рахунок поєдинку на 74-й хвилині встановив Джуд Беллінгем, а Родріго додав до двох забитих м'ячів результативну передачу. Для Беллінгема цей гол став 11-м у 12 матчах поточного сезону Примери – він очолює бомбардирські перегони. Також в активі 20-річного англійця два асисти.

Лунін вийшов у стартовому складі "Королівського клубу" завдяки травмам основного голкіпера Тібо Куртуа та орендованого у "Челсі" Кепи Аррісабалаги. 24-річний українець сповна скористався своїм шансом і провів "сухий" матч.

За гру Андрій здійснив три сейви, один з яких на 39-й хвилині після дуже складного удару Рохера Марті з-за меж карного майданчика – український воротар у неймовірному стрибку відбив м'яч на кутовий.

Огляд матчу "Кадіс" – "Реал" Мадрид

Ця перемогла дозволила мадридцям (35 очок) очолити турнірну таблицю Ла Ліги. "Реал" на один бал випереджає "Жирону" українців Віктора Циганкова та Артема Довбика, яка в понеділок, 27 листопада, на своєму полі зіграє проти "Атетика" Більбао. "Кадіс" (10 пунктів) перебуває на 16-й позиції.

У наступному турі чемпіонату Іспанії "бланкос" 2 грудня приймуть "Гранаду". Перед цим, 29 листопада, команда Анчелотті вдома зіграє проти "Наполі" в рамках 5-го туру групового етапу Ліги чемпіонів. Того ж дня "Кадіс" у Примері на виїзді зустрінеться з "Мальоркою".

Читайте також:

Претендент на премію Пушкаша: "Манчестер Юнайтед" із суперголом розбив "Евертон" Миколенка (відео)

Коваленко забив у другому матчі поспіль за "Емполі" в чемпіонаті Італії: відео гола українця

Шикарний постріл у "дев'ятку": Малиновський забив дебютний гол за "Дженоа" в матчі Серії А (відео)