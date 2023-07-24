Допоміг ефектний сейв Луніна: "Реал" здійснив феєричний камбек і переміг "Мілан" (відео)

Мадридський "Реал" з українцем Андрієм Луніним у складі обіграв "Мілан" у товариському матчі, який відбувся в ніч проти 24 липня на стадіоні "Роуз Боул" в Пасадені (США) – 3:2 .

До перерви "россонері" двічі вразили ворота суперника. Забитими м'ячами відзначилися Фікайо Томорі та Лука Ромеро.

Однак після перерви "вершкові" спромоглися здійснити яскравий камбек. Дубль Федеріко Вальвереде і гол Вінісіуса Жуніора принесли іспанському клубу вольову перемогу.

Зазначимо, що український воротар "Реала" Андрій Лунін вийшов у стартовому складі і провів повний матч.

На 75-й хвилині поєдинку, за рахунку 2:2, українець в ефектному стрибку зреагував на удар головою Олів'є Жиру з меж карного майданчика.

Огляд матчу

Це був перший матч "Реала" після виходу з відпустки. Попереду у "бланкос" заплановані контрольні ігри проти "Манчестер Юнайтед" (27 липня), "Барселони" (30 липня) та "Ювентуса" (3 серпня).

Новий сезон Ла Ліги команда Карло Анчелотті розпочне 12 серпня виїзним поєдинком проти "Атлетика" Більбао.

Нагадаємо, минулу кампанію "вершкові" завершили на другому місці в турнірній таблиці Примери, поступившись чемпіонством "Барселоні".

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