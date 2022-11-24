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Допоміг фантастичний гол: Бразилія здобула перемогу над Сербією на старті ЧС-2022

Автор
Максим ПриходькоМаксим Приходько
Дата публікації
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Допоміг фантастичний гол: Бразилія здобула перемогу над Сербією на старті ЧС-2022

Фото: Associated Press

"Селесао" в другому таймі дотиснули балканців у своєму дебютному матчі на Мундіалі в Катарі.

Збірна Бразилії обіграла Сербію в матчі 1-го туру групи G чемпіонату світу-2022 з футболу. Поєдинок на стадіоні "Лусаїл Айконік" закінчився з рахунком 2:0.

Усі найцікавіші події в цій зустрічі розгорнулися після перерви. На 60-й хвилині бразильців уперед міг виводити Алекс Сандро, але його удар прийняла на себе стійка.

А вже за дві хвилини команда Тіте повела в рахунку. Постріл Вінісіуса Жуніора потягнув сербський голкіпер, але на добиванні опинився Рішарлісон.

На 73-й хвилині південноамериканці подвоїли свою перевагу – Рішарлісон оформив дубль, зробивши це справді по-бразильськи. Після прострілу Вінісіуса нападник англійського "Тоттенгема" обробив м'яч і шикарно пробив ножицями в дальній кут. 

На цьому "жовто-зелені" не зупинилися і активно намагалися забити втретє. На 81-й хвилині Каземіро ударом з підступів до штрафного майданчика зарядив у поперечину.

До фінального свистка Сербія бодай скоротити відставання не зуміла. Головний фаворит Мундіалю в Катарі з перемоги розпочав свій шлях на турнірі.

  • В іншому матчі першого туру квартету G  Швейцарія мінімально перемогла Камерун – 1:0.
  • У другому турі 28 листопада Бразилія поміряється силами зі Швейцарією, а Камерун зіграє з Сербією. До плейоф вийдуть дві найкращі команди кожної групи.

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Стаття з добірки новин:
Чемпіонат Світу з футболу 2022
Дата публікації
Перегляди
445
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