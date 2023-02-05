Допоміг гол Супряги: "Динамо" здобуло другу поспіль перемогу на зборі в Туреччині (відео)

"Біло-сині" забили по разу в кожному з таймів.

Київське "Динамо" у п'ятому поєдинку на тренувальних зборах в Туреччині обіграло данський "Вайле" з рахунком 2:0 .

Вже на 11-й хвилині зустрічі "біло-синіх" вивів уперед Владислав Супряга. 22-річний нападник, який провів другу частину минулого сезону в оренді в італійській "Сампдорії", відзначився в другому матчі поспіль. У попередній грі він вразив ворота румунської "Унірі Деж".

Під завісу другого тайму кияни закріпили свою перевагу. Другий гол у ворота данського колективу забив Олександр Яцик.

Повне відео матчу

Це друга поспіль перемога "Динамо" на зимових зборах. Раніше команда Мірчі Луческу розгромно програла віденському "Рапіду" (0:4), поступилася словенському "Марибору" (0:2), зіграла внічию з австрійською "Аустрією Лустенау" (2:2) та розгромила румунську "Унірю Деж" (5:1).

Наступний товариський матч кияни зіграють у понеділок, 6 лютого, з північномакедонською "Шкендією". Початок гри – о 16:00 за київським часом.

Першу частину сезону "Динамо" завершило на третьому місці в УПЛ, набравши 30 очок після 15 матчів. На міжнародній арені кияни попрощалися з єврокубками, посівши останнє місце в групі Ліги Європи.

Свій наступний офіційний матч "біло-сині" проведуть в рамках чемпіонату України з "Інгульцем", базовий день туру – 4 березня.

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