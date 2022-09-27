Допоміг хет-трик таланта "Шахтаря": молодіжна збірна України розгромною перемогою пробилася на Євро-2023

У вівторок, 27 вересня, відбувся матч відбору молодіжного Євро-2023, в якому збірна України U-21 зустрічалася з однолітками зі Словаччини.

Збірна України U-21 перемогла Словаччину у другому матчі плейоф відбору на Євро-2023 та пробилася до основної частини континентальної першості. Матч завершився з рахунком - 3:0 .

Перемогу "синьо-жовтим" приніс хет-трик 21-річного форварда Данила Сікана. Він відкрив рахунок на 48-й хвилині - Георгій Судаков ідеальною передачею знайшов підключення Олексія Сича, а той скинув у центр - Сікан вразив вже порожні ворота. Через шість хвилин Сікан на добиванні після Олександра Драмбаєва подвоїв перевагу своєї команди. Фінальну точку нападник поставив на 66-й хвилині після передачі Олександра Назаренка.

У першому матчі словацька збірна перемогла з рахунком 3:2. Загальний рахунок після двоматчевого протистояння України та Словаччини – 5:3 на користь підопічних Ротаня.

Фінальний турнір Євро-2023 відбудеться в червні-липні 2023 року. Його прийматимуть Грузія і Румунія, вони отримали автоматичні путівки як господарі турніру.

Читайте також:

"Зараз мені не до футболу": ексгравець збірної України Зозуля взяв паузу в кар'єрі через війну

Анонсував зміни в складі та заінтригував своїм майбутнім у збірній: що сказав Петраков перед вирішальним матчем України в Лізі націй

Підтримка від чемпіона: Усик завітав на тренування збірної України перед доленосним матчем з Шотландією (відео)