Допоміг команді Реброва перемогти: Ярмоленко забив дебютний гол за "Аль-Айн"

Український півзахисника "Аль-Айна" Андрій Ярмоленко забив перший гол у складі нової команди.

У четвер, 25 серпня, команда Сергія Реброва провела товариський матч проти "Хаур-Факкана", який також представляє ОАЕ.

Поєдинок завершився перемогою "Аль-Айна" з рахунком 3:1 , а один із м'ячів на 61-й хвилині забив саме Ярмоленко.

Для Андрія це дебютний гол у футболці "Аль-Айна". Українець провів на полі увесь матч.

Офіційно гравцем клубу з ОАЕ Андрій став у середині липня. Контракт Андрія з "Аль-Айном" розрахований на один рік - до кінця сезону-2022/23. Ярмоленко перебрався до "Аль-Айна" в статусі вільного агента. Цього літа у нього завершився контракт із лондонським "Вест Гемом".

Ярмоленко - вихованець чернігівського футболу, а від 2006 до 2017 року виступав за київське "Динамо". За цей час вінгер зіграв за "біло-синіх" 340 матчів у всіх турнірах, забив 137 голів і віддав 90 асистів. Із киянами Андрій тричі ставав чемпіоном України, двічі вигравав Кубок України і тричі Суперкубок.

Влітку 2017 року Андрій за 25 мільйонів євро перейшов до "Боруссії" Дортмунд. За німецький клуб він провів 26 поєдинків і забив 6 голів.

Влітку 2018 року Ярмоленко перебрався до лондонського "Вест Гема". За першу команду "молотобійців" Андрій зіграв 86 матчів, забив 13 голів та віддав 7 асистів. У сезоні-2021/22 Ярмоленко зіграв за лондонців 32 матчі у всіх турнірах, забивши три голи.

Ярмоленко - капітан і другий бомбардир в історії збірної України. На його рахунку 109 матчів за національну команду, в яких він забив 45 голів.

Додамо, що від 2014 до 2017 року Ярмоленко у "Динамо" виступав саме під керівництвом Реброва.

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