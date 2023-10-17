Допоміг курйозний автогол: Україна з шедевром Мудрика обіграла Мальту у відборі на Євро-2024 (відео)

Збірна України обіграла команду Мальти в матчі 8-го туру відбору на Євро-2024. Поєдинок в Та-Калі на Національному стадіоні завершився з рахунком 1:3 .

На старті зустрічі господарі шокували підопічних Сергія Реброва. На 12-й хвилині Пол Мбонг здійснив сольний прорив і з лінії штрафного пробив низом – м'яч від ноги голкіпера "синьо-жовтих" Анатолія Трубіна опинився у воротах.

Проте ще до перерви українцям вдалося не лише відігратися, а й вийти вперед. Спочатку на 38-й хвилині стався надзвичайно курйозний автогол мальтійців – Раян Камензулі зрізав м'яч у власні ворота після невдалого удару Георгія Судакова.

А на 43-й хвилині Артем Довбик реалізував пенальті, який арбітр призначив за фол проти Михайла Мудрика у карному майданчику збірної Мальти.

Господарі поля одразу ж небезпечно відповіли – Меттью Гіллом'є з-за меж штрафного влучив у поперечину воріт Трубіна.

У другому таймі збірна Україна забила третій м'яч. На 85-й хвилині Михайло Мудрик протягнув м'яч лівим флангом і чудовим ударом поцілив у дальній кут.

В іншому поєдинку восьмого туру групи С в Лондоні збірна Англії перемогла команду Італії з рахунком 3:1.

Таким чином, збірна України з 13 очками вийшла на друге місце в групі C. Підопічні Реброва обійшли Італію (10 балів), яка має матч у запасі. Англія (16 пунктів) достроково вийшла на Євро-2024. Північна Македонія (7) та Мальта (0) втратили шанси фінішувати в топ-2.

У своєму заключному матчі групового раунду відбору на першість континенту збірна України прийматиме Італію. Поєдинок відбудеться 20 листопада в німецькому Леверкузені.

До фінальної частини чемпіонату Європи 2024 року вийдуть по дві найкращі збірні з кожної групи. Володарі ще трьох путівок на континентальну першість будуть визначені в плейоф, куди потраплять 12 команд залежно від їхніх виступів у Лізі націй-2022/23.

Жеребкування фінальної частини Євро-2024 відбудеться в грудні 2023 року, а сам турнір – від 14 червня до 14 липня 2024 року прийматиме Німеччина. Збірна Німеччини, як господарка турніру, без відбору потрапила на континентальну першість.

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