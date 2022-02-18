Допоміг новачок команди: "Севілья" у вольовому стилі виграла перший матч 1/16 фіналу Ліги Європи

Допоміг новачок команди: "Севілья" у вольовому стилі виграла перший матч 1/16 фіналу Ліги Європи

"Нервіонці" відправили у ворота суперника три м'ячі.

В четвер, 17 лютого , в першому матчі 1/16 фіналу Ліги Європи "Севілья" впевнено обіграла "Динамо" Загреб - 3:1 .

Усі чотири голи команди забили у першому таймі. На 13-й хвилині рахунок відкрила "Севілья". Відзначився півзахисник Іван Ракитич, який реалізував пенальті. На 41-й хвилині Міслав Оршич скористався передачею захисника Стефана Ристовські та зрівняв рахунок. За три хвилини господарів знову вивів уперед півзахисник Лукас Окампос.

У компенсований до першого тайму час остаточний рахунок встановив новачок команди Антоні Марсьяль, якому асистував півзахисник Алехандро Гомес.

Зустріч у відповідь між "Севільєю" та загребським "Динамо" відбудеться 24 лютого. Початок - о 19:45 за київським часом.

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