Зірковий данець, який пережив зупинку серця під час Євро-2020, уперше зіграв за 9 місяців

Ерікскен взяв участь у товариському матчі.
У понеділок, 14 лютого, півзахисник "Брентфорда" Крістіан Еріксен вперше зіграв за нову команду.
Данський футболіст провів 60 хвилин у товариському матчі з "Саутенд Юнайтед" (3:2), повідомляє офіційний сайт Брентфорда.
Один із голів був забитий за безпосередньої участі данця, який віддав результативну передачу.
Додамо, що вчора футболіст святкував 30-річчя.
Наступний офіційний двобій "Брентфорда" відбудеться 19 лютого проти "Арсеналу".
- Крістіан Еріксен підписав контракт з "Брентфордом" наприкінці минулого місяця.
- Раніше Еріксен грав за міланський "Інтер", який в середині грудня оголосив про розірвання контракту з данцем. Подібне рішення клубу пов'язане зі здоров'ям 29-річного півзахисника. Річ в тому, що тепер Еріксен повинен грати лише з дефібрилятором, а це заборонено італійським законодавством;
- Еріксен виступав за "Інтер" від січня 2020 року. За міланський клуб він зіграв 60 матчів та забив вісім голів у всіх турнірах, ставши чемпіоном Італії сезону 2020/2021;
- "Брентфорд" наразі посідає 14 місце в турнірній таблиці АПЛ. Після 23 турів в активі "бджіл" 23 очки.
Крістіан Еріксен знепритомнів на полі: що відомо
- 12 червня півзахисник збірної Данії Крістіан Еріксен знепритомнів на полі під час матчу Данія - Фінляндія. Він впав на газон на 43-й хвилині матчу і не ворушився.
- На полі з'явилися лікарі, щоб надати гравцеві екстрену допомогу. Вони робили Еріксену дефібриляцію серця, поки партнери закривали постраждалого від камер. Гравця було доправлено до лікарні, де його стан стабілізувався.
- Незважаючи на страшний інцидент, УЄФА ухвалив рішення дограти зустріч того ж дня. Поєдинок завершився сенсаційно - команда Фінляндії перемогла Данію у своєму дебютному матчі в історії чемпіонатів Європи.
- Пізніше лікар збірної Данії Мортен Боесен розповів про стан Еріксена, а в Мережі з'явилося відео з футболістом з лікарні.
- 15 червня Еріксен вперше вийшов на зв'язок. Він опублікував в Instagram селфі з лікарняної палати і повідомив, що з його здоров'ям нині все гаразд.
- 17 червня Данський футбольний союз повідомив, що Еріксену встановлять кардіостимулятор для стабільного серцевого ритму. Він має знизити ризики для здоров'я футболіста в майбутньому.
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