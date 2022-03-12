Допоміг перервати серію поразок: українець Коваленко зробив переможний асист у Серії А (відео)

Хавбек відзначився п'ятою результативною дією у сезоні.

В рамках 29-го туру чемпіонату Італії з футболу "Спеція" зуміла обіграти "Кальярі" - 2:0 .

Господарі поля відрили рахунок на 55-й хвилині - забив Мартін Ерліч.

Український хавбек Віктор Коваленко вийшов на поле на 68-й хвилині та зробив результативну передачу на Рея Маная.

У поточному сезоні Коваленко забив один гол і зробив чотири асисти у 18 матчах за "Спецію". Українець виступає за команду Тіагу Мотти на правах оренди з "Аталанти".

"Спеція" Коваленка перервала серію з чотирьох поразок та з 29 очками піднялася на 15 місце.

"Кальярі" тепер на останньому місці.

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