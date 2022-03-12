Допоміг перервати серію поразок: українець Коваленко зробив переможний асист у Серії А (відео)

Хавбек відзначився п'ятою результативною дією у сезоні.
В рамках 29-го туру чемпіонату Італії з футболу "Спеція" зуміла обіграти "Кальярі" - 2:0.
Господарі поля відрили рахунок на 55-й хвилині - забив Мартін Ерліч.
Український хавбек Віктор Коваленко вийшов на поле на 68-й хвилині та зробив результативну передачу на Рея Маная.
March 12, 2022
У поточному сезоні Коваленко забив один гол і зробив чотири асисти у 18 матчах за "Спецію". Українець виступає за команду Тіагу Мотти на правах оренди з "Аталанти".
- "Спеція" Коваленка перервала серію з чотирьох поразок та з 29 очками піднялася на 15 місце.
- "Кальярі" тепер на останньому місці.
Читайте також:
Іспанський сором: один з найкращих тренерів світу поспівчував російським спортсменам, яких усунули від змагань
Продав футболку, в якій забивав шведам на Євро-2020: Довбик допоміг зібрати круглу суму для ЗСУ
"Можуть собі в дупу засунути": Зозуля розніс фанатів "Аталанти" за банер з Малиновським і росіянином