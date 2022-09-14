Допоміг розгромно перемогти команді Реброва: Ярмоленко потрапив до символічної збірної туру чемпіонату ОАЕ

"Аль-Айн" у домашьному матчі 2-го туру чемпіонату Об'єднаних Арабських Еміратів знищив "Аль-Дафру" - 7:0 .

Український вінгер "Аль-Айна" Андрій Ярмоленко провів на полі усі 90 хвилин та на 35-й хвилині забив 3-й гол для своєї команди у ворота гостей. Для капітана збірної України цей гол став дебютним у чемпіонаті ОАЕ у складі "Аль-Айну". Також українець відзначився результативною передачею у цьому поєдинку.

Завдяки такій результативності Ярмоленка включили до команди тижня чемпіонату ОАЕ з оцінкою 8.2.

Офіційно гравцем клубу з ОАЕ Андрій став у середині липня. Контракт Андрія з "Аль-Айном" розрахований на один рік - до кінця сезону-2022/23. Ярмоленко перебрався до команди, яку очолює відомий український тренер Сергій Ребров, у статусі вільного агента. Цього літа у нього завершився контракт із лондонським "Вест Гемом".

Ярмоленко - вихованець чернігівського футболу, а від 2006 до 2017 року виступав за київське "Динамо". За цей час вінгер зіграв за "біло-синіх" 340 матчів у всіх турнірах, забив 137 голів і віддав 90 асистів. Із киянами Андрій тричі ставав чемпіоном України, двічі вигравав Кубок України і тричі Суперкубок.

Влітку 2017 року Андрій за 25 мільйонів євро перейшов до "Боруссії" Дортмунд. За німецький клуб він провів 26 поєдинків і забив 6 голів.

Влітку 2018 року Ярмоленко перебрався до лондонського "Вест Гема". За першу команду "молотобійців" Андрій зіграв 86 матчів, забив 13 голів та віддав 7 асистів. У сезоні-2021/22 Ярмоленко зіграв за лондонців 32 матчі у всіх турнірах, забивши три голи.

Ярмоленко - капітан і другий бомбардир в історії збірної України. На його рахунку 109 матчів за національну команду, в яких він забив 45 голів.

Додамо, що від 2014 до 2017 року Ярмоленко у "Динамо" виступав саме під керівництвом Реброва.

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