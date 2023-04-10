Допоміг розгромно перемогти: Ярмоленко забив 9-й гол у сезоні за "Аль-Айн" (відео)

Це перший м'яч українського футболіста після травми.

Капітан збірної України Андрій Ярмоленко відзначився голом за "Аль-Айн" у матчі 22-го туру чемпіонату ОАЕ проти "Хаур-Факкана".

33-річний вінгер вийшов у стартовому складі своєї команди та провів на полі 68 хвилин. За кілька хвилини до своєї заміни українець відзначився голом, замкнувши простріл від одноклубника на дальній стійці.

Відео голя Ярмоленка

الهدف الثالث للعين عن طريق يارمولينكو بتمريرة من لابا#خورفكان_العين#دوري_أدنوك_للمحترفين pic.twitter.com/RloQ8Iye9B — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) April 9, 2023

Після забитого м'яча Ярмоленка рахунок став 0:3 на користь підопічних Сергія Реброва. Більше до фінального свистка команди не відзначалися.

Нещодавно українець відновився після травми, яку отримав наприкінці лютого в матчі за Суперкубок ОАЕ. Тож гол у ворота "Хаур-Факкана" став для нього першим в офіційному матчі після повернення на поле.

Загалом для Андрія цей поєдинок став 25-м за "Аль-Айн" у всіх турнірах. В активі Ярмоленка тепер дев'ять голів і три результативні передачі.

Після 22-го туру команда Реброва йде на другому місці в турнірній таблиці чемпіонату ОАЕ, відстаючи від лідера – "Шабаб Аль-Ахлі" – на п'ять очок.

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