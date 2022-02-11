Допоміг виграти, але отримав безглузду червону: Ярмоленко провів неоднозначний матч за "Вест Гем" U-23

Українець забив єдиний гол протистояння.

У рамках Кубка Прем'єр-Ліги "Вест Гем" U-23 мінімально переграв однолітків з "Суонсі" - 1:0 .

Єдиний гол поєдинку забив на 45-й хвилині український вінгер "молотобійців" Андрій Ярмоленко.

А одразу після перерви, на 50-й хвилині, під час верхової боротьби Андрій ліктем влучив у гравця валлійського клубу, за що побачив перед собою пряму червону картку.

Нинішнього сезону Ярмоленко отримує мало ігрової практики в АПЛ, виходячи на останні хвилини. Проте у кубкових турнірах українець грає досить стабільно.

5 лютого Ярмоленко зіграв 120 хвилин у матчі Кубка Англії проти "Кіддермінстера". Загалом, на його рахунку 11 виходів на поле у поточному сезоні АПЛ.

Читайте також:

"Це неприпустимо": одноклубник Ярмоленка не отримав запрошення до збірної Франції через скандал з кішкою

Узяв номер батька: 11-річний син Роналду підписав контракт з "Манчестер Юнайтед"

Унікальне вилучення в АПЛ: футболіст "Арсенала" отримав дві жовті картки протягом однієї атаки