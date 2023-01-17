Допоміг виграти дербі: Зінченко увійшов до символічної збірної туру АПЛ

Український захисник лондонського "Арсенала" Олександр Зінченко потрапив до символічної збірної 20-го туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) за версією авторитетного статистичного порталу WhoScored.

Українець вийшов у стартовому складі "канонірів" на дербі Північного Лондона проти "Тоттенгема" та провів на полі 86 хвилин, після чого його замінив японський оборонець Такехіро Томіясу.

Поєдинок завершився перемогою команди нашого 26-річного співвітчизника з рахунком 0:2 .

За свій виступ Зінченко отримав оцінку 7,4, що дозволило йому опинитися серед найкращих гравців за підсумками туру.

Символічна збірна 20-го туру АПЛ за версією WhoScored

Цього сезону в активі Зінченка 13 матчів за "канонірів" у всіх турнірах, в яких він зробив одну гольову передачу.

"Арсенал" продовжує очолювати турнірну таблицю АПЛ, набравши 47 очок. Відрив "гармашів" від "Манчестер Сіті", який йде другим, зріс до 8 балів.

У наступному турі Зінченко і Ко 22 січня приймуть "Манчестер Юнайтед".

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