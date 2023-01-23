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Допоміг вирвати перемогу: "Арсенал" визнав Зінченка найкращим гравцем матчу з "Манчестер Юнайтед"

Автор
Максим ПриходькоМаксим Приходько
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Допоміг вирвати перемогу: "Арсенал" визнав Зінченка найкращим гравцем матчу з "Манчестер Юнайтед"

Фото: Associated Press

Українець взяв участь у двох гольових атаках своєї команди.

Лондонський "Арсенал" визнав українського футболіста Олександра Зінченка найкращим гравцем команди в матчі 21-го туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) проти "Манчестер Юнайтед".

Зінченко вийшов на поле в стартовому складі "канонірів" та провів повний поєдинок. Українець став співавтором двох голів своєї команди, взявши участь у завершальних фазах атак.

Напружене протистояння завершилося перемогою "Арсенала" з рахунком 3:2.

Внесок Зінченка у перемогу над МЮ високо оцінили уболівальники "гармашів". Українець переміг у голосуванні за звання найкращого гравця матчу на офіційному сайті лондонського клубу, випередивши навіть автора дублю Едді Нкетіа.

"Енергійність. Прагнення. Майстерність", – саме так описала виступ Олександра пресслужба "Арсенала".

Додамо, що статистичний портал WhoScored поставив Зінченку за матч з "Манчестер Юнайтед" оцінку 6,6 – це другий найкращий показник серед усіх гравців лінії захисту, які вийшли у старті. Протягом поєдинку українець двічі відібрав м'яч, одного разу пробив по воротах та мав 88% точності передач.

  • Після перемоги "Арсенал" набрав 50 очок і продовжує лідирувати в АПЛ. Команда Артети на 5 балів випереджає "Манчестер Сіті", маючи один матч у запасі.
  • У наступному турі Зінченко і Ко 4 лютого на виїзді зіграють з "Евертоном" українського захисника Віталія Миколенка.

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Дата публікації
Перегляди
1269
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